La puissance des systèmes gonflables pour façonner l’avenir de l’exploration spatiale

Dans le but de révolutionner les missions spatiales et de réduire les coûts associés à l'envoi de charges utiles vers des corps célestes, la NASA a lancé le défi d'idées révolutionnaires, innovantes et révolutionnaires (BIG). Ce concours annuel invite les étudiants innovateurs à développer des concepts susceptibles de bénéficier aux futures missions humaines sur la Lune et au-delà. Le thème du défi de cette année est « Systèmes gonflables pour les opérations lunaires », qui offrent le potentiel de réduire considérablement la masse et le volume arrimé des charges utiles.

Le BIG Idea Challenge est parrainé par la Direction des missions de technologie spatiale (STMD) de la NASA et est un effort de collaboration entre son programme Game Changing Development et le Bureau d'engagement STEM de l'agence. Géré conjointement par le National Institute of Aerospace (NIA) et le Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (JHUAPL), le défi encourage des équipes de 5 à 25 étudiants et leurs conseillers pédagogiques à soumettre des propositions. Les candidats les plus prometteurs seront sélectionnés comme finalistes pour un développement ultérieur.

Des décennies de croissance et de développement dans le domaine des voyages spatiaux n’ont pas éliminé les plus grands défis auxquels sont confrontées les missions avec équipage : les limitations de volume et de masse. L’équation des fusées continue de régir les lancements, ce qui nécessite des fusées plus grosses dotées de réservoirs de propulseur plus lourds pour des charges utiles plus importantes. Cela a créé un besoin de mécanismes de déploiement complexes et d’assemblage sur site pour de grandes structures sur la surface lunaire ou martienne.

La NASA a exploré diverses solutions à ce défi, telles que l'utilisation de l'utilisation des ressources in situ (ISRU) pour exploiter les ressources locales pour les matériaux de construction et les besoins des astronautes. Une autre approche ingénieuse consiste à déployer de grands systèmes gonflables qui peuvent être étroitement emballés dans des carénages de charge utile. Une fois arrivées à destination, ces structures gonflables se dilatent pour atteindre plusieurs fois leur volume de rangement.

Les systèmes gonflables, associés à des tissus avancés et à un renforcement de la pression interne, offrent des habitats robustes et une protection de l'environnement contre les conditions extraterrestres. Le BIG Idea Challenge 2024 charge des équipes de niveau collégial de concevoir des habitats intégrant des composants gonflables, allant des tours et portiques à la robotique douce et aux abris temporaires. En exploitant la créativité de ces étudiants innovateurs, la NASA vise à découvrir de nouvelles solutions pour l'exploration spatiale future.

Les finalistes seront sélectionnés sur la base des évaluations de leurs propositions et de scénarios de mission intégrant des systèmes gonflables. Les équipes sélectionnées recevront une allocation pour les dépenses liées au matériel, aux matériaux, aux équipements de test et aux logiciels. Au cours des neuf prochains mois, ces équipes développeront, affineront et testeront leurs propositions, aboutissant à un examen de la conception technique lors du forum annuel BIG Idea l'automne prochain.

En encourageant la participation du monde universitaire, la NASA reconnaît l'importance des équipes de niveau collégial pour repousser les limites de la créativité et de la préparation technologique. Leurs idées pourraient avoir un impact profond sur les efforts d’exploration spatiale à l’échelle micro et macro.

Le BIG Idea Challenge 2024 complète le Lunar Forge Challenge en cours, dans lequel les étudiants ont été chargés de concevoir des technologies permettant la production d'infrastructures lunaires à l'aide de métaux dérivés de l'ISRU. Ces efforts s'alignent sur la vision de la NASA consistant à établir une infrastructure permanente sur la Lune, ce qui facilitera non seulement l'exploration et la recherche lunaires, mais ouvrira également la voie à de futures missions vers Mars et au-delà.

Si vous souhaitez participer au BIG Ideas Challenge 2024, visitez le site Web de BIG Idea à bigidea.nianet.org pour en savoir plus sur le concours et comment participer.

QFP

Qu’est-ce que le Défi BIG Idée ?

Le BIG Idea Challenge est un concours annuel lancé par la NASA pour encourager les étudiants innovateurs à développer des concepts pouvant bénéficier aux futures missions humaines sur la Lune et au-delà. Son objectif est de trouver des solutions révolutionnaires pour réduire les coûts et les limitations associés à l’envoi de charges utiles dans l’espace.

Quel est le thème du BIG Idea Challenge 2024 ?

Le thème du BIG Idea Challenge 2024 est « Systèmes gonflables pour les opérations lunaires ». Les participants sont chargés de concevoir des habitats intégrant des composants gonflables, susceptibles de réduire considérablement la masse et le volume arrimé des charges utiles envoyées sur la Lune.

Comment les propositions sont-elles évaluées ?

Un panel d'experts de la NASA et de l'industrie évalue les propositions et les scénarios de mission soumis par les équipes participantes. Les évaluations prennent en compte la faisabilité, la créativité et l'impact potentiel des concepts proposés.

Que se passe-t-il pour les finalistes sélectionnés ?

Les cinq à huit finalistes du BIG Idea Challenge reçoivent une allocation pour couvrir les dépenses liées au matériel, aux matériaux, aux équipements de test, aux logiciels, etc. Ils passent les neuf mois suivants à peaufiner leurs propositions, à tester leurs idées et à documenter leurs résultats. Ils présentent également leurs concepts lors du forum annuel BIG Idea.

Pourquoi l’implication du monde universitaire est-elle importante dans l’exploration spatiale ?

Les établissements universitaires jouent un rôle crucial en repoussant les limites de la créativité et de la préparation technologique. Les équipes de niveau collégial ont le potentiel de contribuer à des idées innovantes et de démontrer la viabilité des nouvelles technologies. Leurs idées peuvent être intégrées aux efforts de développement technologique, faisant ainsi progresser l’exploration spatiale à petite et à grande échelle.