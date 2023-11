Mémoire bactérienne : comment les microbes utilisent le fer pour transmettre des stratégies

Des scientifiques de l’Université du Texas à Austin ont fait une découverte intrigante : les bactéries ont la capacité de créer des souvenirs, tout comme les humains, pour activer des comportements spécifiques. Ces souvenirs peuvent être transmis de génération en génération et jouent un rôle crucial dans la formation d’infections dangereuses et le développement de la résistance aux antibiotiques.

Dans une étude publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences, les chercheurs se sont concentrés spécifiquement sur la bactérie E. coli et sur son utilisation des niveaux de fer pour stocker des informations. Ils ont découvert que les cellules bactériennes avec des niveaux de fer plus faibles étaient plus efficaces en essaimage, tandis que les bactéries qui formaient des biofilms avaient des niveaux de fer plus élevés. Ceux dont les niveaux de fer étaient équilibrés présentaient une tolérance aux antibiotiques. Ces « mémoires de fer » ont persisté pendant au moins quatre générations avant de disparaître à la septième génération.

Bien que les bactéries n’aient ni cerveau ni système nerveux, elles peuvent recueillir des informations sur leur environnement et les stocker pour une utilisation future. Souvik Bhattacharyya, l'auteur principal de l'étude, explique que les bactéries peuvent bénéficier d'un accès rapide aux informations stockées si elles ont fréquemment rencontré un environnement particulier.

Le fer, l’un des éléments les plus abondants sur Terre, joue un rôle essentiel dans les processus cellulaires. Les chercheurs proposent que de faibles niveaux de fer déclenchent des mémoires bactériennes pour former un essaim migratoire rapide, tandis que des niveaux élevés de fer indiquent un environnement propice à la formation d’un biofilm.

Cette compréhension de la mémoire bactérienne ouvre de nouvelles possibilités pour prévenir et combattre les infections bactériennes. En ciblant les niveaux de fer, essentiels à la virulence, les chercheurs peuvent développer des traitements permettant de perturber les stratégies bactériennes et de les rendre plus sensibles au traitement.

En conclusion, cette étude met en évidence la fascinante capacité des bactéries à stocker et transmettre des souvenirs aux générations futures. En élucidant les mécanismes à l’origine du comportement bactérien, les scientifiques découvrent des stratégies potentielles pour lutter contre les infections bactériennes et lutter contre la résistance aux antibiotiques.

QFP

Que sont les mémoires bactériennes ?

Les mémoires bactériennes sont les informations stockées auxquelles les bactéries peuvent accéder et utiliser pour activer des comportements spécifiques en réponse à des stimuli environnementaux.

Comment les bactéries stockent-elles les souvenirs ?

Les bactéries stockent des souvenirs en utilisant des éléments chimiques courants, tels que le fer, pour coder et transmettre des informations à leur progéniture au fil des générations ultérieures.

Quel rôle le fer joue-t-il dans la mémoire bactérienne ?

Les niveaux de fer dans les cellules bactériennes agissent comme un facteur clé dans le stockage et l’accès aux souvenirs. Les cellules bactériennes ayant des niveaux de fer plus faibles sont plus aptes à essaimer, tandis que celles ayant des niveaux de fer plus élevés forment des biofilms. Des niveaux de fer équilibrés sont associés à une tolérance aux antibiotiques.

Comment la compréhension de la mémoire bactérienne peut-elle nous être bénéfique ?

Comprendre la mémoire bactérienne ouvre la possibilité de développer des thérapies ciblées pour perturber les stratégies bactériennes et combattre les infections. En manipulant les niveaux de fer, les chercheurs peuvent potentiellement rendre les bactéries plus sensibles au traitement.