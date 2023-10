Une nouvelle méthode utilise des bactéries pour extraire des éléments de terres rares pour les technologies d'énergie propre

Des scientifiques de l'Université Cornell ont découvert une nouvelle façon d'extraire et d'utiliser une bactérie appelée Shewanella oneidensis du lac Oneida, dans l'État de New York. Cette bactérie a une affinité pour les éléments des terres rares, tels que les lanthanides, essentiels aux technologies énergétiques propres et renouvelables. La méthode, appelée biosorption, permet aux bactéries de traiter les métaux des terres rares d'une manière plus respectueuse de l'environnement que les méthodes d'extraction actuelles. La biosorption ne nécessite pas l’utilisation de produits chimiques agressifs, souvent cancérigènes et nocifs pour l’environnement.

Selon Buz Barstow, professeur de génie biologique et environnemental à Cornell et chercheur principal du projet, cette nouvelle technologie permet un processus évolutif et respectueux de l'environnement pour séparer les lanthanides individuels. Il peut être utilisé dans les pays avancés dotés de réglementations environnementales strictes, empêchant ainsi la sous-traitance des problèmes environnementaux vers des pays moins développés. La méthode actuelle d'extraction par solvant implique l'utilisation de solvants organiques cancérigènes et nocifs pour l'environnement. Cela nécessite également de grandes quantités d’agents d’extraction et de longs processus de séparation, ce qui entraîne des problèmes potentiels de fuite.

Cette recherche contribue à un domaine croissant d’approches biologiques pour l’extraction des éléments de terres rares. D'autres chercheurs, tels que Joey Cotruvo de Penn State et Cecilia Martinez-Gomez de l'UC Berkeley, travaillent également sur des approches biologiques de la séparation. Cependant, la biosorption offre certains avantages, tels qu’une spécificité moindre et une élimination plus facile des éléments de terres rares de l’agent absorbant, ce qui en fait un processus potentiellement plus rapide et plus évolutif. La biosorption élimine également le besoin de purification, car elle ne nécessite que de la biomasse, qui peut être facilement cultivée sans étapes de purification supplémentaires.

Les chercheurs envisagent des applications commerciales pour cette technologie dans un avenir proche. Une société appelée Reegen, fondée par des chercheurs impliqués dans le projet, vise à commercialiser cette technologie ainsi que d'autres méthodes permettant de concevoir des microbes pour extraire des éléments de terres rares. Ce développement offre une alternative plus durable et plus efficace à la domination actuelle de la Chine dans la production de métaux des terres rares, qui a entraîné de graves problèmes de pollution de l'eau et des sols.

Source : Université Cornell, École de l'environnement de Yale