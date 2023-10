Micaela Robson révolutionne le voyage spatial avec des briques bactériennes

By

Micaela Robson, une étudiante pionnière des cycles supérieurs au Département de biologie végétale et microbienne, se lance dans des recherches révolutionnaires qui pourraient potentiellement transformer l'avenir des voyages spatiaux. En tant que chercheur associé à la North Carolina Space Grant, Robson dirige un projet qui explore l'utilisation de bactéries pour construire des infrastructures biologiques dans l'espace extra-atmosphérique – une entreprise audacieuse et ambitieuse.

Le cœur des recherches de Robson réside dans l'utilisation d'un processus appelé précipitation carbonatée induite par microbienne (MICP) pour créer des matériaux de construction. Ce processus consiste à exploiter le pouvoir des bactéries pour produire une substance semblable au calcaire connue sous le nom de précipitation de carbonate de calcium. En utilisant cette substance naturelle, il devient possible de coller des particules ensemble et de générer des « bio-briques » robustes qui servent de surfaces d’atterrissage solides et de structures de construction dans des environnements extraterrestres.

Traditionnellement, les ingénieurs géotechniques sur Terre emploient le MICP à des fins de construction. Cependant, Robson a reconnu le potentiel d'adapter cette technique aux applications spatiales. Elle a découvert que l'hydrolyse de l'urée, un processus métabolique couramment utilisé dans le MICP, peut être renforcée par certaines bactéries présentes dans les cultures de blé. Ces bactéries ont une capacité remarquable à consommer l’ammoniac, un sous-produit important du processus d’hydrolyse de l’urée, ce qui la rend plus sûre et plus durable pour une utilisation dans l’espace.

En introduisant ces bactéries consommatrices d’ammoniac dans le processus MICP pour les missions spatiales, Robson vise à atteindre deux objectifs majeurs. Premièrement, elle cherche à éliminer les rejets d’ammoniac toxique, qui seraient dangereux pour les astronautes. Deuxièmement, elle espère optimiser le système afin qu'il soit nécessaire d'ajouter moins d'urée, rendant ainsi le processus plus efficace et plus rentable.

Les implications potentielles des recherches de Robson vont bien au-delà de la création de structures solides dans l’espace. Cette approche innovante répond également à deux problèmes critiques : la gestion des déchets et la production alimentaire. L'urée, un composant des déchets humains, peut être utilisée comme une ressource précieuse pour nourrir les plantes. Grâce au cycle de l’azote, les bio-briques créées par les bactéries peuvent aider à cultiver des cultures avec des ressources limitées, fournissant ainsi de la nourriture pour l’exploration spatiale future et potentiellement même la vie humaine.

Le projet de Robson, intitulé « Biomatériaux pour les missions spatiales — Évaluation du cycle de l'azote des précipitations de carbonates microbiennes induites dans un simulateur de sol lunaire », a débuté en juin sous les auspices de la NC Space Grant. Avec des résultats prometteurs, ses recherches ouvrent la voie à un avenir où les infrastructures biologiques et l’utilisation durable des ressources joueront un rôle essentiel dans les voyages spatiaux.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que la précipitation carbonatée induite par des microbes (MICP) ?

R : Le MICP est un processus dans lequel les bactéries produisent une substance semblable au calcaire appelée précipitation de carbonate de calcium, qui peut être utilisée pour créer des matériaux solides.

Q : Comment les bactéries contribuent-elles aux voyages dans l’espace ?

R : Les bactéries peuvent être exploitées pour produire des bio-briques, qui servent de matériaux de construction pour les infrastructures dans les environnements spatiaux.

Q : Qu’est-ce que l’hydrolyse de l’urée ?

R : L'hydrolyse de l'urée est un processus métabolique dans lequel les bactéries décomposent l'urée en ammoniac et en carbonate.

Q : Comment les recherches de Micaela Robson abordent-elles la question des déchets et de la production alimentaire dans l'espace ?

R : En utilisant des bactéries pour consommer de l'ammoniac et en réutilisant l'urée, les recherches de Robson permettent la création d'un système de cycle de l'azote qui maximise l'utilisation des ressources dans l'espace, notamment en utilisant les déchets humains pour la croissance des plantes.