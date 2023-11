Perception remarquable des bébés de leur corps et de leur environnement

Une étude récente menée par l'Université de Birmingham a découvert que les bébés dès l'âge de quatre mois possèdent une capacité remarquable à comprendre comment leur corps interagit avec le monde qui les entoure. Cette recherche inédite menée par le Birmingham BabyLab apporte un nouvel éclairage sur le développement de la conscience de soi chez les nourrissons et met en lumière leurs capacités cognitives innées.

L'étude impliquait des expériences avec des bébés âgés de quatre et huit mois. Les nourrissons se sont vu présenter une balle sur un écran qui se rapprochait ou s’éloignait d’eux. Étonnamment, lorsque le ballon s'est approché du point le plus proche de l'écran, les bébés ont ressenti une petite vibration dans leurs mains. L’activité cérébrale a été étroitement surveillée au cours de ces expériences et les résultats ont été vraiment fascinants.

Les résultats ont montré que même à l’âge de quatre mois seulement, les bébés présentaient une activité cérébrale somatosensorielle (tactile) accrue lorsqu’un contact était précédé par un objet se dirigeant vers eux. Cela suggère que les nourrissons possèdent une capacité naturelle à ressentir leur environnement et à comprendre comment leur corps interagit avec l’espace qui les entoure. Ce concept est connu sous le nom d’espace péripersonnel et joue un rôle crucial dans leur développement précoce.

Le Dr Giulia Orioli, chercheuse principale et chercheuse en psychologie à l'Université de Birmingham, a expliqué que les résultats indiquent la capacité des bébés à établir des liens entre ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent. Cela signifie qu’avant même que les bébés aient appris à atteindre des objets, leur cerveau multisensoriel est programmé pour comprendre l’espace qui les entoure et la manière dont leur corps interagit avec lui.

L’étude a également examiné comment les bébés plus âgés, âgés de huit mois, réagissaient à des contacts inattendus. Il est intéressant de noter que lorsque le contact sur leurs mains suivait le mouvement du ballon sur l’écran, leur activité cérébrale montrait des signes de surprise. Cela suggère qu'à mesure que les bébés progressent dans leur première année de vie, leur cerveau développe une conscience plus sophistiquée de la position de leur corps par rapport à leur environnement.

Ces résultats, publiés dans Scientific Reports en novembre 2023, fournissent des informations précieuses sur le développement précoce de la conscience de soi chez les nourrissons. Comme l'a noté le professeur Andrew Bremner, psychologue du développement, l'étude démontre que les bébés acquièrent une compréhension plus avancée de la façon dont leur corps existe dans l'espace qui les entoure à mesure qu'ils continuent de grandir et d'explorer le monde.

