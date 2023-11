Une nouvelle recherche révèle le sens précoce du corps et de l'espace des bébés

Une étude révolutionnaire menée par l'Université de Birmingham a révélé que les bébés dès l'âge de quatre mois possèdent la capacité de percevoir leur corps en relation avec l'espace qui les entoure. La recherche, publiée aujourd'hui dans Scientific Reports, fournit des informations précieuses sur le développement de la conscience de soi chez les nourrissons.

Dans l'étude, des experts du Birmingham BabyLab ont exposé des bébés à une balle en mouvement sur un écran qui s'approchait ou s'éloignait d'eux. Alors que le ballon s'approchait des bébés sur l'écran, ceux-ci étaient soumis à une légère vibration (appelée « toucher ») sur leurs mains, tandis que leur activité cérébrale était surveillée. La collecte de données a eu lieu à Goldsmiths, Université de Londres.

Les résultats indiquent que dès l'âge de quatre mois, les bébés présentent une activité cérébrale accrue dans la région somatosensorielle (tactile) lorsqu'un contact suit un objet se dirigeant vers eux. Cela suggère qu'avant même d'apprendre à atteindre des objets, le cerveau des bébés est déjà programmé pour établir des connexions entre les stimuli visuels et les sensations tactiles, leur permettant ainsi de comprendre leur interaction avec l'espace environnant. Ce phénomène est souvent appelé espace péripersonnel.

Le Dr Giulia Orioli, chercheuse principale de l'Université de Birmingham, explique : « Notre étude démontre que dès la petite enfance, les bébés possèdent la capacité inhérente de percevoir et de comprendre leur présence corporelle dans l'espace qui les entoure. En tant qu'adultes, nous utilisons plusieurs sens pour discerner notre emplacement dans l'espace et prédire nos interactions avec les objets. La découverte que les bébés présentent ces capacités à un stade si précoce soulève des questions intrigantes sur la mesure dans laquelle ces compétences sont acquises ou innées.

L’étude a également exploré comment les bébés plus âgés, âgés d’environ huit mois, réagissent à des contacts inattendus. Lorsque le contact était précédé par l'éloignement du ballon sur l'écran, l'activité cérébrale des bébés montrait des signes de surprise. Le professeur Andrew Bremner, spécialiste en psychologie du développement, remarque : « Cette observation de réactions de surprise chez les nourrissons plus âgés suggère que le toucher était inattendu en raison de la direction visuelle du mouvement de l'objet. Cela indique qu’à mesure que les bébés progressent dans leur première année, leur cerveau en développement acquiert une conscience plus sophistiquée de leur existence corporelle dans leur environnement.

Dans d'autres investigations, les chercheurs prévoient d'impliquer des participants d'âges différents, y compris des individus plus jeunes et plus âgés. En examinant l’activité cérébrale chez les adultes, ils espèrent faire la lumière sur la trajectoire de développement des capacités multisensorielles des nourrissons. De plus, ils visent à déterminer si les nouveau-nés présentent déjà des signes précoces de ces capacités.

Le Dr Orioli conclut en soulignant les défis de l'étude des nouveau-nés, mais exprime son optimisme quant aux découvertes potentielles : « Travailler avec des nouveau-nés pose des défis uniques puisqu'ils passent la plupart de leur temps à dormir et à manger. Néanmoins, nous progressons dans la recherche sur cette tranche d’âge, et il sera vraiment fascinant de déterminer si les bébés âgés de quelques jours seulement possèdent une conscience rudimentaire de leur corps dans l’espace. Si tel est le cas, nous pourrions nous pencher sur les origines de la conscience humaine.

Questions fréquentes

Q : Qu’est-ce que l’espace péripersonnel ?

L'espace péripersonnel fait référence à la zone entourant immédiatement le corps d'un individu, dans laquelle il perçoit et interagit avec les objets.

Q : Les bébés naissent-ils avec un sentiment de conscience de soi ?

Alors que la conscience de soi continue de se développer tout au long de la petite enfance, les recherches suggèrent que les bébés présentent des signes précoces de conscience de soi, comme la reconnaissance de leur propre reflet, à partir de 18 mois environ.

Q : Comment les chercheurs mesurent-ils l’activité cérébrale des nourrissons ?

Les chercheurs emploient généralement des techniques non invasives telles que l'électroencéphalographie (EEG) pour mesurer l'activité cérébrale des nourrissons. L'EEG utilise des électrodes placées sur le cuir chevelu pour détecter les signaux électriques générés par le cerveau.