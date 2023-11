Une nouvelle recherche révèle le développement précoce de la conscience spatiale chez les bébés

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Birmingham a révélé que les bébés dès l'âge de quatre mois possèdent une perception unique de la manière dont leur corps interagit avec l'espace environnant. Cette découverte révolutionnaire met en lumière le développement précoce de la conscience de soi chez les nourrissons.

L'étude, publiée dans Scientific Reports, consistait à montrer aux bébés une balle en mouvement sur un écran qui s'approchait ou s'éloignait d'eux. Simultanément, les bébés ont reçu un léger contact sur leurs mains tandis que leur activité cérébrale était surveillée à l'aide d'un casque EEG. La collecte de données pour l'étude a eu lieu à Goldsmiths, Université de Londres.

En analysant l'activité cérébrale des nourrissons, les chercheurs ont découvert que même à l'âge de quatre mois seulement, les bébés présentent une activité cérébrale somatosensorielle (tactile) accrue lorsqu'un contact est précédé par un objet se dirigeant vers eux. Cela suggère que dès leur plus jeune âge, les nourrissons sont capables de ressentir et de comprendre la relation spatiale entre eux et les objets de leur environnement. Ce phénomène est communément appelé espace péripersonnel.

La chercheuse principale, la Dr Giulia Orioli, chercheuse en psychologie à l'Université de Birmingham, a déclaré que ces résultats remettent en question l'idée selon laquelle ces capacités sont uniquement acquises et mettent en évidence la possibilité qu'elles puissent être innées chez l'homme. Elle a ajouté : « Ce développement précoce de la conscience spatiale chez les nourrissons soulève des questions intrigantes sur les origines et la nature de la conscience humaine. »

En outre, l’étude a exploré comment des attouchements inattendus affectaient les bébés plus âgés, en particulier ceux âgés de huit mois. Les chercheurs ont découvert que lorsque le contact sur leur main était précédé par l’éloignement de la balle sur l’écran, les bébés montraient des signes de surprise dans leur activité cérébrale. Cela indique qu'à mesure que les nourrissons progressent dans leur première année de vie, leur compréhension de la position de leur corps dans l'espace devient plus sophistiquée.

La prochaine phase de la recherche vise à inclure des participants à la fois plus jeunes et plus âgés que ceux de l’étude actuelle. Les connaissances acquises en étudiant l’activité cérébrale des adultes peuvent fournir des informations précieuses sur la trajectoire de développement des nourrissons. De plus, les chercheurs sont impatients de déterminer s’il existe des indications précoces de ces capacités « multisensorielles » chez les nouveau-nés.

Le Dr Orioli a conclu en reconnaissant les défis liés au travail avec les nouveau-nés, mais a exprimé son enthousiasme quant à la possibilité d'étudier des nourrissons encore plus jeunes et de déterminer si les fondements de la conscience spatiale existent chez les nouveau-nés. La découverte de ces premiers développements chez les bébés pourrait fournir des informations significatives sur notre compréhension de la conscience humaine.

