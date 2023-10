La meilleure vue d’une éclipse solaire au Canada : les Britanno-Colombiens se préparent

By

Les Britanno-Colombiens vont se régaler ce week-end, car ils auront sans doute la meilleure vue au Canada d'une éclipse solaire. Le samedi matin, la terre, le soleil et la lune s’aligneront de telle manière que le soleil semble disparaître derrière la lune, ne laissant qu’un « anneau de feu ». Alors que certaines régions du monde connaîtront un type d'éclipse différent, les Britanno-Colombiens auront l'occasion d'assister à une éclipse solaire partielle, avec près de 75 % du soleil qui devrait disparaître de Vancouver.

L'éclipse sera visible de 8 h 08 à 10 h 38, avec un pic à 9 h 20. Les parties intérieures et orientales de la province connaîtront également le phénomène, bien que le moment et l'étendue de la disparition du soleil soient variables. légèrement différent pour eux.

La couverture nuageuse peut constituer un défi pour l'observation de l'éclipse, mais si les conditions le permettent, l'Université de la Colombie-Britannique organisera un événement d'observation et fournira des lunettes d'observation solaire. Regarder directement l’éclipse peut causer de graves lésions oculaires, il est donc important que les gens prennent des précautions. La NASA recommande d'utiliser des lunettes de visualisation solaire ou de créer un « projecteur d'éclipse » pour visualiser l'événement indirectement.

Les éclipses solaires annulaires, où la lune apparaît suffisamment grande pour couvrir la majeure partie du soleil, se produisent environ tous les un à deux ans. Cependant, ils ne sont pas toujours visibles depuis le Canada. Cela fait de la prochaine éclipse une occasion rare pour les Britanno-Colombiens d’assister à cet événement céleste.

En conclusion, les Britanno-Colombiens devraient marquer leur calendrier et se préparer à un spectacle aérien vraiment remarquable ce week-end. N'oubliez pas de donner la priorité à la sécurité et profitez de cette expérience unique offerte par l'alignement de la terre, du soleil et de la lune.

Sources:

- la NASA

– Université de la Colombie-Britannique