Préparez-vous à une éclipse solaire partielle en Colombie-Britannique

Ce samedi, les Britanno-Colombiens ont l'occasion d'assister à une éclipse solaire partielle, faisant de notre province le meilleur endroit au Canada pour observer cet événement astronomique. Même si nous ne verrons pas l'effet « anneau de feu » complet que certains endroits connaîtront, l'éclipse restera un spectacle remarquable.

Une éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d’éclipse « en anneau de feu », se produit lorsque la lune passe entre le soleil et la terre alors qu’elle est à son point le plus éloigné de la terre. Cela fait paraître la lune plus petite que le soleil et ne la recouvre pas complètement, créant une forme en forme d'anneau. Même si l'éclipse débutera dans l'Oregon et traversera en diagonale les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, les Canadiens ne seront témoins que d'une éclipse partielle.

Plus on se rapproche du sud et de l’ouest, plus l’éclipse apparaîtra complète. Par conséquent, les résidents du Lower Mainland et du sud de l’île de Vancouver peuvent s’attendre au spectacle le plus spectaculaire au pays. Pendant l’éclipse, il semblera qu’une ombre sombre soit tombée sur le côté du soleil, atténuant ainsi sa luminosité globale.

Même si les prévisions prévoient de la pluie à Vancouver samedi, ce qui pourrait obstruer la vue, le ciel s'assombrira encore pendant l'éclipse. Ceux du sud-ouest de la Colombie-Britannique bénéficieront d’une couverture de 70 à 80 %, tandis que le reste de la province connaîtra une couverture de 50 à 70 %.

À Vancouver, l'éclipse partielle débutera à 8 h 08, atteindra son apogée à 9 h 20 et se terminera à 10 h 38. Ne manquez pas cette occasion, car ce sera la dernière chance pour les Britanno-Colombiens de vivre une éclipse solaire depuis un certain temps. Après le 8 avril 2024, lorsqu'une éclipse totale de Soleil sera visible dans l'Est du Canada, le pays n'en aura plus une bonne visibilité avant environ 20 à 25 ans.

N'oubliez pas de ne jamais regarder directement le soleil pendant une éclipse, car cela peut provoquer de graves blessures aux yeux. Il est essentiel d’utiliser un équipement spécialisé d’observation solaire ou des lunettes à éclipse solaire pour observer l’événement en toute sécurité. Si vous êtes à Vancouver, le département d'astronomie de l'Université de la Colombie-Britannique pourra emprunter des lunettes à éclipse solaire.

Alors, réglez votre réveil et préparez-vous à assister à ce phénomène céleste captivant. Profitez du spectacle et restez en sécurité !

Sources:

– Orbax, communicateur scientifique du département de physique de l'Université de Guelph.

– NASA : https://science.nasa.gov/eclipses/future-eclipses/eclipse-2023/safety/