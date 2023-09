Un phytopathologiste à Summerland travaille à un remède contre la maladie du tronc de la vigne

José Ramón Úrbez-Torres, phytopathologiste de Summerland, et son équipe travaillent à la recherche d'un remède contre la maladie du tronc de la vigne (GTD). La GTD est une maladie complexe causée par divers champignons qui attaquent les vignes en Colombie-Britannique. Actuellement, il n’existe aucune méthode ou produit de contrôle disponible pour prévenir ou traiter ces maladies.

Pour lutter contre le GTD, Úrbez-Torres et son équipe ont mené des essais en laboratoire, en serre et sur le terrain au Centre de recherche et de développement de Summerland. Ils ont identifié plus de 40 à 50 champignons différents en Colombie-Britannique associés à cette maladie. Les agents pathogènes infectent la vigne par les ouvertures pendant la saison de taille, réduisant ainsi la capacité de la plante à absorber l'eau et les nutriments et conduisant finalement à sa mort.

L'objectif de la recherche était de comprendre le fonctionnement de la maladie, d'identifier les agents pathogènes fongiques présents en Colombie-Britannique et de déterminer les conditions environnementales qui favorisent leur croissance. L’équipe vise à trouver une stratégie de contrôle durable qui puisse également être utilisée par les producteurs biologiques. Ils ont identifié des champignons indigènes en Colombie-Britannique qui ont la capacité d'attaquer les champignons nuisibles associés au GTD. Ces champignons peuvent être d’origine locale et facilement accessibles aux producteurs.

Les chercheurs ont découvert que l’application de ces champignons bénéfiques sur les ouvertures de taille peut agir comme un bouclier, empêchant les champignons infectieux de se poser sur la plante ou d’y accéder. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans une revue scientifique, soulignant l'utilisation réussie d'organismes de lutte biologique contre la MGT.

Bien que le développement d’un produit enregistré et utilisable soit l’objectif ultime, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires. Entre-temps, les producteurs mettent en œuvre d'autres techniques de gestion, comme la taille des vignes plus tôt dans l'année pour minimiser l'infection jusqu'à 80 %. Le projet est financé par le British Columbia Wine Grape Council et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Úrbez-Torres mène également des recherches sur d'autres problèmes de l'industrie, non seulement sur le raisin mais aussi sur les arbres fruitiers. Le projet implique une collaboration avec la professeure Miranda Hart du département de biologie du campus Okanagan de l'UBC.

Le soutien de l’industrie, du gouvernement et de l’équipe de recherche a été crucial dans la réalisation de cette importante recherche visant à lutter contre la MGT.