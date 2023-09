Les grenouilles comme espèces indicatrices : suivi des mouvements et de la survie des grenouilles maculées du Columbia pour étudier l'atténuation des translocations

Les grenouilles jouent un rôle crucial dans l’écosystème en tant qu’« espèce indicatrice », selon Winand, chercheur impliqué dans l’étude. Ils servent de système d’alerte précoce pour la santé de l’environnement. Winand explique que si la population de grenouilles est en déclin ou est confrontée à des problèmes de santé, cela suggère que l'écosystème lui-même ne fonctionne pas correctement.

Non seulement les grenouilles sont d’importants indicateurs de la santé environnementale, mais elles se situent également au milieu du réseau trophique. Ils constituent un maillon vital, étant à la fois des proies pour certains animaux et des prédateurs pour des espèces moins bien classées comme les insectes. Cela les rend inestimables pour maintenir l’équilibre et agir comme un mécanisme naturel de « contrôle biologique ».

Ces dernières années, la pratique de déplacement d'atténuation, selon laquelle les grenouilles sont déplacées vers de nouveaux emplacements pour les protéger du développement ou de la destruction de leur habitat, est devenue plus courante en Colombie-Britannique. Cependant, les impacts de cette pratique n’ont pas été étudiés de manière approfondie. Selon Winand, les recherches sur l’efficacité de la translocation, tant au niveau local que mondial, sont limitées.

Pour combler cette lacune en matière de recherche, Winand a lancé un projet de deux ans dans la zone humide de Mayook, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Le projet impliquait l'utilisation de trackers radio et d'étiquettes à transpondeur, semblables à des puces électroniques, pour surveiller les mouvements des grenouilles maculées de Columbia. Les grenouilles ont été divisées en trois groupes : un groupe est resté dans son habitat d'origine à titre de contrôle, un autre groupe a été déplacé sur une courte distance d'environ un kilomètre et un troisième groupe a été déplacé sur une distance plus longue d'environ cinq kilomètres.

Tout au long du printemps et de l'été, Winand a collecté des données sur les mouvements des grenouilles et a enregistré leurs mesures, notamment leur poids et leur taille, pour évaluer leur croissance et leur survie. Le projet est le fruit d'un effort de collaboration entre Canards Illimités Canada et le ministère de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique.

Bien qu'il soit trop tôt pour déterminer les résultats de l'étude, Winand espère qu'elle fera la lumière sur l'efficacité de l'atténuation des translocations. Elle reconnaît que ses recherches ne font qu’effleurer la surface et espère qu’elles inspireront des recherches plus approfondies sur les impacts de la translocation sur divers aspects tels que la compétition pour les ressources, la disponibilité alimentaire, la transmission des maladies et la génétique.

Comprendre les résultats de l’atténuation des translocations est crucial pour développer des stratégies de conservation efficaces et assurer la survie à long terme des populations de grenouilles. En étudiant les déplacements et la survie des grenouilles maculées du Columbia, les chercheurs peuvent recueillir des informations précieuses sur l'impact de la translocation et prendre des décisions éclairées concernant la protection de ces amphibiens essentiels.

Sources:

– La Presse Canadienne (Brieanna Charlebois)