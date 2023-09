Une nouvelle étude examine les impacts de la translocation d'atténuation sur les grenouilles maculées du Columbia

Une nouvelle étude menée par Megan Winand, étudiante à la maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique, vise à faire la lumière sur les impacts de la translocation d'atténuation sur les grenouilles maculées de Colombie. La translocation d'atténuation fait référence au mouvement d'animaux d'un endroit à un autre dans le cadre d'un effort de conservation lors de projets de construction ou de développement. Bien que le transfert des mesures d’atténuation soit devenu de plus en plus courant en Colombie-Britannique depuis le projet Sea to Sky, ses impacts ont été peu étudiés.

Les grenouilles maculées du Columbia sont considérées comme une « espèce indicatrice » importante car elles peuvent fournir des informations précieuses sur la santé des écosystèmes. Winand explique : « Si la grenouille ne se porte pas bien, parce qu'elle absorbe les polluants de l'air ou de la zone humide elle-même, c'est probablement parce que l'écosystème ne se porte pas bien. » De plus, ces grenouilles jouent un rôle important dans le réseau trophique, servant à la fois de proie et de prédateur.

L'étude menée par Winand consistait à marquer des grenouilles maculées du Columbia dans la zone humide de Mayook, près de Cranbrook, en Colombie-Britannique. Les grenouilles ont été divisées en trois groupes : un groupe a été laissé dans son habitat d'origine en tant que groupe témoin, un autre groupe a été déplacé sur une courte distance d'environ un kilomètre et le dernier groupe a été déplacé sur une distance plus longue d'environ cinq kilomètres. Au cours du printemps et de l'été, les grenouilles ont été suivies à l'aide de traceurs radio et d'étiquettes à transpondeur.

Les résultats de l'étude sont encore en cours d'analyse, mais Winand espère que ses recherches contribueront à la compréhension de l'efficacité du transfert d'atténuation et de ses impacts sur la survie et les déplacements des espèces. Cette étude fait partie d'un projet de deux ans mené en partenariat avec Canards Illimités Canada et le ministère de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique.

Les résultats de cette recherche pourraient avoir des implications pour les futurs efforts de conservation et fournir des informations précieuses sur les impacts du transfert d'atténuation sur les espèces sauvages. Il s’agit d’une étape cruciale pour comprendre les conséquences et l’efficacité de cette pratique encore relativement peu étudiée.

Source : Université de la Colombie-Britannique

