Les impacts de la translocation d'atténuation sur les grenouilles maculées du Columbia : une étude réalisée par un étudiant de l'UBC

Megan Winand, étudiante à la maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique, a mené une étude sur les impacts de la translocation des mesures d'atténuation sur les grenouilles maculées de Colombie. La translocation d'atténuation fait référence au mouvement d'animaux d'un endroit à un autre lors de projets de construction ou de développement visant à préserver leur habitat. Cette pratique a attiré l'attention lors des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver et à Whistler, lorsque plus de 1,000 XNUMX amphibiens, dont la grenouille à pattes rouges, ont été soigneusement déplacés.

Les grenouilles maculées du Columbia sont considérées comme une « espèce indicatrice » importante car elles peuvent donner un aperçu de la santé globale d’un écosystème. Ils constituent également un élément crucial du réseau alimentaire, servant de source de nourriture à certains animaux tout en contrôlant la population d’espèces de rang inférieur comme les insectes. Malgré le recours croissant au transfert d’atténuation en Colombie-Britannique, on sait peu de choses sur son efficacité et ses impacts à long terme sur les animaux déplacés.

L'étude de Winand a eu lieu dans la zone humide de Mayook, près de Cranbrook, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Elle a utilisé des trackers radio et des étiquettes de transpondeur sur les grenouilles pour suivre leurs mouvements et a documenté leurs mesures tout au long de l'été. Les grenouilles ont été divisées en trois groupes : l’une est restée dans son habitat d’origine en tant que groupe témoin, une autre s’est déplacée sur une courte distance d’environ un kilomètre et la troisième a déménagé sur une distance plus longue d’environ cinq kilomètres.

Bien que les résultats de l'étude soient encore en cours d'analyse, Winand espère que ses recherches feront la lumière sur la survie et les déplacements des grenouilles déplacées. De plus, elle pense que ses découvertes peuvent aider à résoudre des questions plus complexes liées à la concurrence pour les ressources, à la disponibilité alimentaire, à la transmission des maladies et aux impacts génétiques.

L'étude de deux ans est réalisée en partenariat avec Canards Illimités Canada et le ministère de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique. Il s’agit d’une première étape cruciale dans la compréhension des effets du transfert d’atténuation, un sujet sous-étudié dans le domaine de la conservation de la faune. En élargissant nos connaissances dans ce domaine, les chercheurs peuvent développer des approches plus efficaces et plus éclairées pour préserver les habitats animaux lors des projets de construction et de développement.

