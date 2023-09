Étude des impacts de la translocation d'atténuation sur les grenouilles maculées du Columbia

Megan Winand, étudiante à la maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique, s'est lancée dans un projet visant à étudier les impacts de la translocation des mesures d'atténuation sur les grenouilles maculées de Colombie. Le transfert d’atténuation implique le déplacement d’animaux d’un endroit à un autre, généralement dans le cadre d’un effort de conservation lors de projets de construction ou de développement.

Cette pratique a attiré l'attention lors des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver et à Whistler, lorsque plus de 1,000 XNUMX amphibiens, dont la grenouille à pattes rouges, ont été soigneusement retirés de la zone de construction. Les grenouilles sont considérées comme une « espèce indicatrice » importante car elles peuvent donner un aperçu de la santé globale d’un écosystème. Ils se situent au milieu du réseau alimentaire, servant à la fois de prédateurs et de proies, et jouent un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre.

Malgré le recours croissant au transfert d’atténuation en Colombie-Britannique, ses impacts ont été peu étudiés. Le projet de Winand vise à combler ce manque de connaissances en suivant le mouvement et la survie des grenouilles maculées du Columbia après leur relocalisation. Elle a utilisé des traceurs radio et des étiquettes à transpondeur qui agissent comme des sacs à dos sur les grenouilles pour surveiller leurs mouvements. Le projet a été réalisé dans la zone humide de Mayook, près de Cranbrook, dans le sud-est de la Colombie-Britannique.

Les grenouilles ont été divisées en trois groupes : l'une est restée dans son habitat d'origine en tant que groupe témoin, l'autre s'est déplacée sur une courte distance d'environ un kilomètre et la troisième a été déplacée sur une distance plus longue d'environ cinq kilomètres. Winand a documenté leurs mouvements et enregistré leurs mesures, telles que leur poids et leur taille, au cours des mois d'été.

Le projet, en partenariat avec Canards Illimités Canada et le ministère de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique, a débuté en avril et s'est terminé en août. Tandis que Winand analyse encore les données, elle espère que ses recherches contribueront à la compréhension de l’atténuation de la translocation. Une fois les questions fondamentales de survie et de mouvement résolues, les chercheurs peuvent alors explorer des sujets plus complexes liés à la compétition pour les ressources, aux maladies et à la génétique.

Il est crucial de continuer à investir dans la recherche pour comprendre pleinement les impacts du transfert des mesures d’atténuation et garantir le succès des futurs efforts de conservation.

