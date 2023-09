Étudier l'impact de la translocation d'atténuation sur les grenouilles maculées du Columbia

Megan Winand, étudiante à la maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique, mène l'une des premières études sur les impacts du transfert d'atténuation, qui consiste à déplacer des animaux d'un endroit à un autre dans le cadre d'un effort de conservation pendant des projets de construction ou de développement. Winand a suivi les grenouilles maculées du Columbia dans les zones humides à l'aide de trackers radio et d'étiquettes à transpondeur. Ces grenouilles ont été divisées en trois groupes : l'une est restée dans son habitat d'origine, l'autre s'est déplacée sur une courte distance d'environ un kilomètre et la troisième a été déplacée sur une distance plus longue d'environ cinq kilomètres.

Les grenouilles sont considérées comme une « espèce indicatrice » importante car leur bien-être reflète la santé globale de l’écosystème. Ils jouent également un rôle crucial dans le réseau alimentaire, agissant comme un « contrôle biologique » naturel en consommant des espèces de rang inférieur comme les insectes.

Les recherches de Winand visent à comprendre l'efficacité de la translocation d'atténuation et ce qui arrive aux animaux après leur déplacement. Ce sujet est encore sous-étudié à l'échelle mondiale et Winand espère que son projet fera la lumière sur la survie et les déplacements des grenouilles maculées du Columbia.

L'étude de deux ans, menée en partenariat avec Canards Illimités Canada et le ministère de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique, a débuté en avril. Winand a analysé les données recueillies au cours de son travail sur le terrain et espère que ses recherches ouvriront la voie à de plus amples investigations sur les impacts de l'atténuation des translocations. De futures études pourraient explorer les effets sur la compétition en matière de ressources et de nourriture, les maladies et la génétique.

En conclusion, comprendre l’impact des transferts d’atténuation sur les populations animales est crucial pour les efforts de conservation, en particulier lors de projets de construction ou de développement. En étudiant le mouvement et la survie des grenouilles maculées du Columbia, les recherches de Megan Winand contribueront à l'enrichissement des connaissances sur ce sujet relativement inexploré.

– Megan Winand, étudiante à la maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique

– Canards Illimités Canada

– Ministère de l’intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique