Les impacts de la translocation d’atténuation sur les grenouilles maculées du Columbia

Megan Winand, étudiante à la maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique, mène l'une des premières études sur les effets du transfert d'atténuation sur la faune. Le transfert d’atténuation implique le déplacement d’animaux d’un endroit à un autre, généralement dans le cadre d’un effort de conservation lors de projets de construction ou de développement. Cette pratique a attiré l'attention avant les Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver et à Whistler, lorsque plus de 1,000 XNUMX amphibiens, dont la grenouille à pattes rouges, ont été soigneusement déplacés d'une zone de construction.

Les grenouilles maculées du Columbia, au centre de l'étude de Winand, sont une espèce importante car elles servent d'indicateur de la santé des écosystèmes. Ils constituent également un élément précieux du réseau alimentaire, se nourrissant d’espèces de rang inférieur tout en étant consommés par d’autres animaux. Cependant, les impacts du transfert d’atténuation sur ces grenouilles et autres animaux sauvages ont été peu étudiés.

Le projet de recherche de Winand se déroule dans la zone humide de Mayook, près de Cranbrook, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Elle utilise des trackers radio et des étiquettes à transpondeur pour surveiller les mouvements des grenouilles. Les grenouilles sont divisées en trois groupes : une laissée dans son habitat d'origine (le groupe témoin), une déplacée sur une courte distance d'environ un kilomètre et une troisième sur une distance plus éloignée d'environ cinq kilomètres. Au cours des mois d’été, Winand a documenté leurs mouvements et mesuré leur poids et leur taille.

Le projet, en collaboration avec Canards Illimités Canada et le ministère de l'Intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique, a débuté en avril et s'est terminé en août. Winand analyse actuellement les données de terrain pour déterminer la survie et les déplacements des grenouilles transférées.

Bien que les résultats ne soient pas encore disponibles, Winand espère que son étude contribuera à la compréhension du sujet sous-étudié de l’atténuation des translocations. Une fois répondues aux questions fondamentales sur la survie et les déplacements, les chercheurs peuvent explorer des questions plus complexes telles que la concurrence entre les ressources et la nourriture, les maladies et la génétique.

Dans l’ensemble, cette étude vise à faire la lumière sur l’efficacité et les impacts potentiels de la translocation d’atténuation sur les grenouilles maculées du Columbia et d’autres espèces sauvages. Les résultats pourraient éclairer les futurs efforts de conservation et contribuer au nombre croissant de recherches sur ce sujet.

Sources:

– Translocation d’atténuation : déplacer des animaux d’un endroit à un autre habitat disponible qui a la même valeur ou une valeur supérieure à celle d’où ils viennent.

– Espèces indicatrices : espèces qui servent de signes avant-coureurs de la santé des écosystèmes.

– Biocontrôle : utilisation d’organismes vivants pour contrôler les populations de nuisibles.

– Sea-to-Sky Highway : une autoroute entre Vancouver et Whistler qui a été modernisée avant les Jeux olympiques d'hiver de 2010.

– Espèce particulièrement préoccupante : désignation indiquant qu'une espèce peut devenir en voie de disparition ou menacée si les conditions se détériorent.

– Tag PIT : tag transpondeur passif intégré, semblable à une puce électronique, utilisé à des fins d’identification.

– Canards Illimités Canada : un organisme de conservation axé sur la conservation des terres humides et de la sauvagine.

– BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship : ministère gouvernemental responsable de la gestion et de la conservation des ressources naturelles en Colombie-Britannique.