Étude des impacts de la translocation d'atténuation sur les grenouilles maculées du Columbia

Megan Winand, étudiante à la maîtrise à l'Université de la Colombie-Britannique, mène des recherches sur les impacts de la translocation des mesures d'atténuation sur les grenouilles maculées de Colombie. La translocation d'atténuation consiste à déplacer des animaux d'un endroit à un autre, généralement pour préserver leur habitat pendant des projets de construction ou de développement. Cette pratique a attiré l'attention lors des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver et à Whistler, lorsque plus de 1,000 XNUMX amphibiens, dont la grenouille à pattes rouges, ont été soigneusement déplacés pour assurer leur survie.

Les grenouilles maculées du Columbia sont considérées comme une « espèce indicatrice », ce qui signifie que leur population reflète la santé globale d'un écosystème. En suivant les mouvements de ces grenouilles, Winand espère mieux comprendre l'efficacité du transfert d'atténuation et son impact sur les grenouilles et leur habitat.

À l'aide de traceurs radio et d'étiquettes à transpondeur, Winand a surveillé les grenouilles dans la zone humide de Mayook, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Les grenouilles ont été divisées en trois groupes : une laissée dans son habitat d'origine en tant que groupe témoin, une s'est déplacée sur une courte distance d'environ un kilomètre et une autre a été déplacée. une distance plus éloignée d'environ cinq kilomètres. Au cours des mois d'été, Winand a documenté leurs mouvements et enregistré leurs mesures.

Ce projet de recherche, mené en partenariat avec Canards Illimités Canada et le ministère de l'Eau, des Terres et de l'Intendance des ressources de la Colombie-Britannique, vise à faire la lumière sur l'efficacité du transfert des mesures d'atténuation et ses implications potentielles. En répondant à des questions fondamentales sur la survie et le mouvement, l’étude ouvrira la voie à une exploration plus approfondie de sujets tels que la compétition pour les ressources, les maladies et la génétique. Cette recherche est cruciale pour élaborer des stratégies de conservation éclairées et assurer la viabilité à long terme des grenouilles maculées du Columbia et de leurs écosystèmes.

