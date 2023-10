Une éclipse solaire annulaire arrive en Colombie-Britannique, mais la météo pourrait gâcher la vue

Une éclipse solaire annulaire, un événement céleste au cours duquel la lune passe entre la Terre et le soleil, sera visible dans certaines parties de l'hémisphère occidental de la Terre ce week-end. En Colombie-Britannique (BC), l'éclipse sera visible pendant environ deux heures et demie samedi, entre 8 h 08 et 10 h 38. Le pic de l'éclipse est estimé à 9 h 20.

Contrairement à une éclipse solaire totale où la lune bloque complètement le soleil, une éclipse annulaire crée un anneau de lumière autour de l'ombre de la lune. La prochaine éclipse totale est prévue pour le 8 avril 2024.

Malheureusement, la côte sud de la Colombie-Britannique pourrait ne pas assister à l'événement en raison des averses prévues tout au long de la journée. Cependant, d’autres régions d’Amérique du Nord, centrale et du Sud auront l’occasion de voir l’éclipse. Des villes comme Eugene, Oregon, Albuquerque, Nouveau-Mexique et San Antonio, Texas, comptent parmi les meilleurs endroits pour assister à l'événement. De plus, des pays comme le Guatemala, le Belize, le Honduras, le Nicaragua et le Panama bénéficieront également d'une bonne visibilité pour l'éclipse.

Il est essentiel de noter que regarder directement l’éclipse peut endommager les yeux. Pour observer l'éclipse annulaire en toute sécurité, il est conseillé aux observateurs du ciel de porter des lunettes spécialement conçues ou de créer leurs propres appareils d'observation à l'aide d'objets ménagers. La protection des yeux est primordiale pour éviter tout dommage ou inconfort.

