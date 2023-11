Explorer le rôle des vésicules extracellulaires dans la communication neuronale et la découverte de médicaments

Le neuroscientifique Dr Federico Dajas-Bailador, directeur du laboratoire de biologie des axones à l'Université de Nottingham au Royaume-Uni, a été à l'avant-garde de la recherche sur la biologie des axones et de ses implications pour la découverte de médicaments. Dans une récente entrevue, le Dr Dajas-Bailador a partagé son expertise sur le rôle des petits ARN non codants (sncRNA) dans la biologie des axones et leur impact potentiel sur notre compréhension des troubles neurologiques.

La biologie des axones, qui se concentre sur le développement et le maintien des connexions neuronales, joue un rôle crucial dans notre compréhension du système nerveux et de la dégénérescence liée à l'âge. Les recherches du Dr Dajas-Bailador portent spécifiquement sur le rôle des sncRNA, tels que les microARN, dans la régulation de la synthèse locale des protéines dans les axones. Ces sncRNA jouent un rôle essentiel dans le contrôle spatio-temporel de l’expression des gènes, en particulier dans les zones éloignées comme les terminaisons axonales.

L’un des défis majeurs de la biologie des axones est l’obstacle logistique posé par la longueur importante des axones. Les protéines doivent être exprimées aux extrémités des axones, loin du corps cellulaire, ce qui nécessite une régulation de la traduction et une expression génique décentralisée. C’est là que les sncRNA entrent en jeu, régulant l’expression des gènes dans les axones et influençant la fonction neuronale globale.

La collaboration a été un moteur des recherches du Dr Dajas-Bailador. Les collaborations avec des centres axés sur la recherche sur la douleur et les maladies des motoneurones ont permis au laboratoire de tirer parti de son expertise dans le développement de l'ARN et des neurones pour traiter ces conditions spécifiques.

Les implications des recherches du Dr Dajas-Bailador sur la biologie des axones et les sncARN s'étendent au-delà des neurosciences et de la neurologie. Comprendre la complexité des neurones et le rôle des axones dans leur fonctionnement offre des pistes potentielles pour la découverte de médicaments. En ciblant la régulation de la transcriptomique au sein des axones, les chercheurs peuvent influencer le fonctionnement de l’ensemble du neurone, conduisant ainsi à des approches thérapeutiques transformatrices.

Concernant l’intégration de technologies émergentes comme l’IA et l’apprentissage automatique, le Dr Dajas-Bailador reconnaît leur potentiel et les considère comme des outils précieux pour gérer et traiter les mégadonnées dans le domaine des neurosciences. Bien que l’IA n’ait pas encore été pleinement intégrée à ses propres recherches, il reconnaît son importance pour l’exploration efficace des données et pour combler le fossé entre l’expertise bioinformatique et la compréhension biologique.

En regardant vers l'avenir, le laboratoire du Dr Dajas-Bailador est enthousiaste à l'idée d'explorer le rôle des vésicules extracellulaires dans la communication neuronale. Ces vésicules, qui transportent des sncRNA et d’autres molécules, offrent une voie unique pour étudier la manière dont les neurones interagissent et modulent leur environnement. Comprendre ces voies de communication pourrait avoir des implications significatives sur les maladies neurologiques et la découverte de médicaments.

Les chercheurs en herbe et les étudiants intéressés par les neurosciences ou des domaines connexes doivent conserver leur passion pour le sujet qu’ils ont choisi et rester dévoués même en période d’incertitude. Le Dr Dajas-Bailador souligne que la persévérance est essentielle et que le succès en recherche peut être profondément gratifiant.

QFP

Q : Qu’est-ce que la biologie des axones ?



R : La biologie des axones étudie la manière dont les neurones se développent, subissent une polarisation et établissent et maintiennent une connectivité via leurs axones. Il joue un rôle crucial dans la compréhension du système nerveux et de la dégénérescence liée à l’âge.

Q : Que sont les petits ARN non codants (sncRNA) ?



R : Les petits ARN non codants, ou sncRNA, sont une classe de molécules d’ARN qui ne codent pas pour les protéines mais qui ont des fonctions régulatrices importantes au sein des cellules. Les exemples incluent les microARN, qui jouent un rôle dans la régulation de l’expression des gènes.

Q : Quel est le rôle des sncRNA dans les axones ?



R : Les SncARN, en particulier les microARN, régulent la synthèse locale des protéines dans les axones, jouant un rôle central dans le contrôle spatio-temporel de l'expression des gènes. Ils permettent l’expression des gènes au niveau des terminaisons axonales, éloignées du corps cellulaire du neurone.

Q : Quel impact la compréhension de la biologie des axones peut-elle avoir sur la découverte de médicaments ?



R : En ciblant la régulation de la transcriptomique au sein des axones, les chercheurs peuvent influencer le fonctionnement de l’ensemble du neurone. Cela ouvre des perspectives potentielles pour la découverte de médicaments et des approches thérapeutiques transformatrices pour les troubles neurologiques.

Q : Comment l’IA et l’apprentissage automatique peuvent-ils être intégrés à la recherche en neurosciences ?



R : L’IA et l’apprentissage automatique peuvent être utilisés pour gérer et traiter le Big Data dans la recherche en neurosciences. Ils peuvent contribuer à une exploration efficace des données et combler le fossé entre l’expertise bioinformatique et la compréhension biologique.

