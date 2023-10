La mission d'astronaute privé Ax-3 d'Axiom Space devrait être lancée en 2024

By

La troisième mission d'astronaute privée d'Axiom Space, Ax-3, devrait décoller vers la Station spatiale internationale (ISS) en janvier 2024. La mission sera dirigée par l'ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría, qui a également commandé la première mission d'Axiom Space, Hache-1. L'astronaute suédois Marcus Wandt, le colonel de l'armée de l'air italienne Walter Villadei et le premier citoyen turc dans l'espace, Alper Gezeravcı, rejoindront López-Alegría dans cette mission.

Ax-3 sera lancé depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride à l'aide du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX et de la fusée Falcon 9. Axiom Space avait précédemment signé un accord avec SpaceX pour lancer trois équipages supplémentaires dans l'espace après la mission réussie Ax-1 en avril 2022.

Lors d'une conférence de presse, les membres de l'équipage ont exprimé leur enthousiasme et leur fierté de faire partie de la mission. Wandt a souligné l'importance de représenter la Suède et l'Europe dans l'espace, tandis que Gezeravcı a souligné l'importance de la mission pour unifier la Turquie après un tremblement de terre dévastateur.

López-Alegría a mentionné que la formation de l'équipage s'est déroulée sans problème et que des améliorations ont été apportées depuis la mission Ax-1. Il a déclaré que le commandant de l'Ax-2, Peggy Whitson, avait moins de responsabilités pour aider l'équipage dans ses expériences, et qu'une approche similaire serait adoptée pour l'Ax-3. L’équipage bénéficiera également d’outils de formation et de planification améliorés pour gérer son temps en orbite.

La prochaine mission Ax-3 vise à poursuivre les efforts pionniers d'Axiom Space en matière de voyages spatiaux commerciaux, avec des plans pour plusieurs missions futures. La rotation de l'équipage entre López-Alegría et Whitson permettra une transition transparente du commandement sans qu'il soit nécessaire d'embaucher d'anciens astronautes supplémentaires de l'agence pour le moment.

