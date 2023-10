Axiom Space se prépare pour la mission Ax-3 vers l'ISS

Axiom Space se prépare pour sa prochaine mission Ax-3, dont le lancement est prévu en janvier à bord d'un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon à destination de la Station spatiale internationale (ISS). La mission sera commandée par l'ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría, qui dirigera un équipage composé de trois clients : Walter Villadei d'Italie, Alper Gezeravcı de Turquie et Marcus Wandt de Suède.

Lors d'un récent briefing, López-Alegría et ses coéquipiers ont discuté du programme d'entraînement pour la mission prévue de deux semaines. Ils ont souligné que la formation pour Ax-3 a été affinée sur la base des leçons tirées des missions précédentes d'Axiom Space, comme Ax-1, que López-Alegría a commandé en 2021. Un changement notable dans la formation est une concentration plus forte sur l'optimisation de la les compétences de gestion du temps de l'équipage à bord de l'ISS, en le reconnaissant comme un aspect crucial de leurs opérations. Cet ajustement vise à permettre à López-Alegría d'offrir une assistance plus efficace à ses coéquipiers et de réduire leur dépendance à l'égard des astronautes professionnels à bord.

La solide expérience de l'équipage en tant que pilote militaire s'est également révélée avantageuse. Les quatre membres de l'équipe ont de l'expérience en tant que pilotes militaires, Gezeravcı et Villadei servant actuellement dans les forces aériennes de leur pays. Cette formation et cette expérience approfondies les ont adéquatement préparés à la mission vers l’ISS.

La formation continue, qui a débuté il y a environ six mois, s'est appuyée sur l'expérience antérieure de l'équipage sur des avions militaires, ce qui lui confère un avantage significatif tout au long du processus de formation. Villadei, qui servira de pilote pour Ax-3, apporte une expérience précieuse de son vol dans l'espace en juin sur la première mission commerciale SpaceShipTwo de Virgin Galactic, Galactic 01. Ce vol suborbital lui a permis de tester des compétences et des approches qui pourraient être appliquées sur un mission ultérieure de l'ISS.

Dans l’ensemble, l’équipage est confiant dans sa formation et se sent bien préparé pour la mission Ax-3. Wandt, l'astronaute « de réserve » sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) il y a moins d'un an, a indiqué que sa formation progressait à un rythme rapide. Bien qu'il n'ait pas encore terminé le programme complet de formation des astronautes de l'ESA, il s'appuie sur la formation aux missions d'Axiom Space et a confiance en ses capacités.

En conclusion, Axiom Space a affiné le programme de formation pour sa prochaine mission Ax-3 afin de garantir la préparation de l'équipage et d'optimiser ses opérations sur l'ISS. En se concentrant sur la gestion du temps et en tirant parti de l'expérience de pilote militaire de l'équipage, Axiom Space est prêt pour une autre mission d'astronaute privé réussie vers l'ISS.

