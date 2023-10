Axiom Space affine sa formation pour les missions privées d'astronautes vers l'ISS

Axiom Space se prépare pour sa troisième mission d'astronaute privée, Ax-3, dont le lancement est prévu en janvier 2022 à bord d'un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS). La mission sera commandée par l'ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría, qui sera rejoint par trois clients : Walter Villadei d'Italie, Alper Gezeravcı de Turquie et Marcus Wandt de Suède.

Lors d'un briefing sur la mission, López-Alegría et ses coéquipiers ont discuté de la formation raffinée qui a été mise en œuvre pour l'Ax-3. S'appuyant sur les leçons tirées des missions précédentes de l'entreprise, dont Ax-1, López-Alegría a mis l'accent sur l'optimisation de la formation. La formation de l'Axe-1 comprenait des activités qui n'étaient pas pertinentes pour la mission et ne se concentraient pas sur la gestion du temps sur l'ISS. Pour Ax-3, López-Alegría prévoit de réduire son calendrier d'expériences afin d'avoir plus de temps pour aider ses coéquipiers et réduire leur dépendance à l'égard des astronautes professionnels à bord de l'ISS.

La formation dispensée par SpaceX pour Crew Dragon est également devenue plus efficace. López-Alegría s'est dit convaincu qu'ils s'approchent de la « réponse parfaite » en termes de formation pour la mission. De plus, les antécédents de l'équipage en tant que pilotes militaires ont contribué à sa préparation. Gezeravcı et Villadei sont des membres actifs de leurs forces aériennes respectives, apportant une formation et une expérience précieuses à la mission.

Bien que Villadei ait l'expérience supplémentaire de voler dans l'espace sur le vol suborbital de Virgin Galactic, il ne le considère pas strictement nécessaire pour une mission vers l'ISS. Cependant, il a trouvé qu’il s’agissait d’un premier vol d’essai utile qui a permis d’affiner les compétences et les approches.

Wandt, qui vole dans le cadre d'un accord impliquant l'agence spatiale suédoise et l'Agence spatiale européenne (ESA), a suivi une formation qui s'appuie sur son expérience antérieure et suivra le programme complet de formation d'astronaute de l'ESA.

La formation continue, appuyée par une expérience antérieure sur les avions militaires, a bien préparé l'équipage et garantit sa préparation pour la prochaine mission Ax-3.

