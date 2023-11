Un astronaute suédois se prépare à embarquer pour un vol spatial révolutionnaire

Un astronaute suédois de l'Agence spatiale européenne (ESA) se prépare pour un voyage spatial extraordinaire qui marquera des progrès significatifs dans l'exploration spatiale. Marcus Wandt, lieutenant-colonel de l'armée de l'air suédoise, a été sélectionné pour le vol Ax-3, une visite de deux semaines à la Station spatiale internationale (ISS). La mission, prévue au plus tôt en janvier 2024, est organisée par Axiom Space, basé à Houston.

Le vol Ax-3 sera lancé depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, en utilisant le vaisseau spatial Crew Dragon et la fusée Falcon 9 de SpaceX. Wandt, ainsi que trois autres membres d'équipage, dont l'ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría, participeront à ce qui est présenté comme un vol paneuropéen. Cette entreprise sera la sixième mission spatiale de López-Alegría, la deuxième du colonel de l'armée de l'air italienne Walter Villadei, et le premier vol spatial de Wandt et Alper Gezeravcı, le premier citoyen turc dans l'espace.

Faisant partie de la nouvelle catégorie des « astronautes de projet » créée par l'ESA, la sélection de Wandt signifie un changement dans l'approche de l'agence en matière d'exploration spatiale. Les astronautes du projet sont des individus qui ont réussi la sélection d'astronautes mais qui n'ont pas été recrutés par l'ESA jusqu'à ce qu'une opportunité de vol spécifique se présente. L'inclusion de Wandt dans ce groupe reflète l'exploration par l'ESA de moyens alternatifs d'accéder à l'espace via des vols commerciaux à court terme.

Les préparatifs de la mission Ax-3 ne se sont pas déroulés sans difficultés. Cependant, Wandt témoigne de la forte camaraderie entre les membres de l'équipage et de leur capacité à surmonter les obstacles ensemble. Le processus de formation, bien que unique en raison de la proximité de la date de lancement, permet des discussions interactives et des séances de résolution de problèmes.

En participant au vol Ax-3, Wandt espère contribuer à accroître la présence humaine dans l’espace et à repousser les limites de la connaissance. Le financement de sa mission implique le soutien de divers partenaires, notamment l'Agence spatiale suédoise, la Swedish Space Corp., les forces armées suédoises et des sociétés comme Saab et FAM.

L'implication de Marcus Wandt dans la mission Ax-3 représente non seulement une étape importante pour l'exploration spatiale suédoise, mais souligne également la tendance plus large à l'évolution des approches en matière de voyage et de recherche spatiale. Ce voyage révolutionnaire améliorera non seulement notre compréhension de l’univers, mais incitera également les générations futures à rêver en grand et à s’aventurer encore plus loin dans l’inconnu.

Questions fréquentes

1. Qu'est-ce que le vol Ax-3 ?

Le vol Ax-3 est une mission organisée par Axiom Space qui vise à envoyer un équipage d'astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) à l'aide du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX et de la fusée Falcon 9.

2. Qui est Marcus Wandt ?

Marcus Wandt est un astronaute suédois et lieutenant-colonel de l'armée de l'air suédoise. Il fait partie de la nouvelle catégorie des « astronautes du projet » créée par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour explorer des moyens alternatifs d'accéder à l'espace.

3. Qui d'autre participe à la mission Ax-3 ?

La mission Ax-3 comprend l'ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría, le colonel de l'armée de l'air italienne Walter Villadei et Alper Gezeravcı, le premier citoyen turc dans l'espace.

4. Quels sont les défis rencontrés lors de la formation pour la mission Ax-3 ?

La formation pour la mission Ax-3 a présenté des défis uniques en raison du délai plus court avant le lancement. Cependant, les membres de l’équipage ont surmonté ces défis grâce à des séances collaboratives de résolution de problèmes.

5. Comment est assuré le financement de la mission de Marcus Wandt ?

Le financement de la mission de Marcus Wandt implique le soutien de divers partenaires, dont l'Agence spatiale suédoise, la Swedish Space Corp., les forces armées suédoises, ainsi que des sociétés comme Saab et FAM.