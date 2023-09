La NASA termine les tests d'environnement spatial vital pour le projet AWE

Le projet AWE de la NASA a réalisé avec succès des tests cruciaux dans l'environnement spatial, ouvrant la voie à son lancement vers la Station spatiale internationale (ISS) en novembre. L'expérience sur les ondes atmosphériques (AWE) vise à étudier les ondes de gravité atmosphériques et leur impact sur les communications par satellite, fournissant ainsi des informations précieuses sur les liens entre la météo terrestre et l'espace.

Pour garantir la survie de l'instrument et ses performances optimales dans l'espace, l'AWE a été soumis à des tests environnementaux rigoureux. Ceux-ci comprenaient des tests d'interférence électromagnétique et de compatibilité (EMI/EMC), l'exposition aux sources de bruit, des tests de robustesse et de fiabilité, des tests de validation de vibration et de résistance, des tests de vide thermique et l'étalonnage des instruments. Le but de ces tests était de garantir que l’AWE peut résister aux conditions difficiles de l’espace et fonctionner comme prévu.

Les ondes de gravité atmosphériques sont des oscillations dans l'atmosphère terrestre générées par des facteurs tels que le flux d'air au-dessus des chaînes de montagnes, la convection dans la basse atmosphère ou les perturbations des masses d'air. Elles sont semblables aux ondulations formées à la surface d’un étang lorsqu’on y jette une pierre. En étudiant les ondes de gravité atmosphérique, les scientifiques espèrent mieux comprendre leurs effets sur les communications par satellite et la météorologie spatiale, permettant ainsi des prévisions plus précises et une meilleure planification d'urgence pour les planificateurs de missions et les opérateurs de satellites.

Le projet AWE, dirigé par le Space Dynamics Laboratory (SDL) de l'Utah State University pour la NASA, a été conçu comme un instrument scientifique extrêmement sensible et précis. La réussite des tests en environnement spatial nous rapproche de la découverte des mystères des ondes de gravité atmosphérique et de leur impact sur nos systèmes de communication. [Source : NASA]

Définitions:

– ondes de gravité atmosphériques : oscillations au sein d'un milieu fluide, comme l'atmosphère terrestre, qui résultent de la force de gravité tentant de rétablir l'équilibre.

– tests d'interférence électromagnétique/compatibilité électromagnétique (EMI/EMC) : tests effectués pour garantir qu'un appareil ne produit pas ou n'émet pas de signaux électromagnétiques susceptibles d'interférer avec d'autres équipements critiques.

– essai sous vide thermique : essai réalisé dans une chambre à vide pour simuler les performances et le fonctionnement d'un instrument dans un environnement de vol simulé.

– étalonnage d'un instrument : processus d'ajustement et de vérification de la précision d'un instrument de mesure.

– communications par satellite : communications permettant les opérations bancaires, la navigation, la téléphonie, le divertissement et d'autres applications utilisant les satellites comme moyen de transmission.