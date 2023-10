Exploration des cratères volcaniques : les astronautes s'entraînent pour les futures missions spatiales

By

Trois astronautes de différentes agences spatiales ont récemment participé à une expédition simulée à Lanzarote, en Espagne, pour rechercher des roches intéressantes au bord d'un cratère volcanique. L'équipe était composée de Jessica Wittner, candidate astronaute de la NASA, de Takuya Onishi de l'agence spatiale japonaise JAXA et de l'astronaute de l'ESA Thomas Pesquet.

Les astronautes ont exploré le bord de la Caldera Blanca, un ancien volcan, où ils ont collecté des échantillons et documenté leurs découvertes. Les restes volcaniques ont fourni aux astronautes une occasion unique d'étudier les roches de l'intérieur de la Terre, les préparant ainsi à de futures missions vers d'autres corps planétaires.

Thomas Pesquet a exprimé son enthousiasme pour le cours de formation en géologie, affirmant que le paysage volcanique de Lanzarote ressemblait à la surface de la Lune ou de Mars. Les astronautes ne portaient pas de combinaison spatiale lors des sorties sur le terrain mais utilisaient un kit contenant des outils d'analyse scientifique, tels que des spectromètres et des microscopes connectés à un outil tout-en-un appelé Electronic Field Book.

Tout au long de la formation, les membres de l'équipage ont changé de rôle, leur permettant d'acquérir de l'expérience dans divers aspects de l'exploration spatiale. Le carnet de terrain électronique de l'ESA, équipé d'un microscope, a joué un rôle crucial dans la documentation et l'observation des échantillons collectés au cours de l'expédition simulée.

Cet exercice d'entraînement à Lanzarote fait partie du cours PANGEA de l'ESA, axé sur la géologie et préparant les astronautes aux futures missions au-delà de la Terre. Le cours vise à offrir une expérience immersive et réaliste qui simule les défis et les conditions que les astronautes peuvent rencontrer lors de l'exploration spatiale.

Dans l'ensemble, cette expédition simulée à Lanzarote a permis aux astronautes de mettre en pratique leurs compétences en matière de collecte, d'analyse et de documentation d'échantillons. L’expérience acquise contribuera à les préparer aux futures missions spatiales et à approfondir notre compréhension des caractéristiques géologiques d’autres corps planétaires.

Sources:

– ESA (Agence Spatiale Européenne)

– NASA (Administration Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace)

– JAXA (Agence japonaise d’exploration aérospatiale)