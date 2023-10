Les scientifiques progressent dans la résolution de l’énigme de la matière noire

By

Les scientifiques de l'Université d'Adélaïde et d'autres institutions ont fait des progrès significatifs dans la compréhension de la nature de la matière noire, qui représente 84 % de la matière de l'univers. Si les effets gravitationnels de la matière noire sont bien connus, sa véritable nature reste un mystère.

Sous la direction du professeur Anthony Thomas, des experts ont exploré le concept de « photon noir » comme lien potentiel entre la matière noire et la matière ordinaire. Cette particule hypothétique partage des similitudes avec le photon de l’électromagnétisme et pourrait potentiellement fournir un aperçu de la nature de la matière noire.

Dans une étude récente, les chercheurs ont étudié l’impact potentiel d’un photon sombre sur les résultats expérimentaux dérivés de processus de diffusion profondément inélastique. En analysant les sous-produits des collisions de particules à haute énergie, ils ont acquis des connaissances précieuses sur le domaine subatomique et les lois de la nature.

L’équipe a utilisé le cadre d’analyse globale de la fonction de distribution de partons de pointe du Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) et a ajusté la théorie sous-jacente pour permettre l’existence d’un photon sombre. Leurs travaux ont fourni des preuves convaincantes en faveur de l’hypothèse des photons sombres, dépassant le niveau de signification de 6.5 sigma.

Cette étape importante suggère la découverte potentielle d’une nouvelle particule. Les résultats contribuent à notre compréhension de la matière noire et nous rapprochent de la résolution de l’énigme qui intrigue les physiciens depuis des années.

Des recherches et des expérimentations plus poussées seront cruciales pour confirmer l’existence du photon noir et son rôle dans la compréhension de la matière noire. La recherche de connaissances sur ces substances insaisissables est le fruit d’un effort de collaboration impliquant des scientifiques du monde entier.

Sources:

– Professeur Anthony Thomas, professeur principal de physique à l'Université d'Adélaïde.