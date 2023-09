Des scientifiques découvrent la plus grande araignée à trappe fossilisée d'Australie

By

Des scientifiques australiens ont récemment fait une découverte importante en mettant au jour les restes fossilisés de la plus grande araignée à trappe trouvée à ce jour dans le pays. Dirigée par le paléontologue Matthew McCurry, une équipe de scientifiques de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud et de l'Australian Museum Research Institute a découvert le fossile d'araignée près de Gulgong, en Nouvelle-Galles du Sud. La découverte met en lumière l’histoire évolutive des araignées et fournit des informations précieuses sur leur extinction.

Le fossile, nommé Megamonodontium mccluskyi en l'honneur de Simon McClusky qui l'a découvert, est estimé entre 11 et 16 millions d'années. Elle mesure un peu moins d’un pouce, ce qui est plus grand que la plupart des araignées à trappe. L'araignée appartient à la famille des Barychelidae et est la première de son espèce à être trouvée dans le monde.

Selon McCurry, le parent vivant le plus proche de l’araignée fossilisée habite des forêts humides allant de Singapour à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela suggère que le groupe d’araignées existait autrefois dans des environnements similaires en Australie continentale, mais qu’il a disparu à mesure que le continent devenait plus aride.

L'araignée fossilisée présente des structures ressemblant à des poils sur ses appendices, qui l'aident à détecter les produits chimiques et les vibrations. Ces structures servent de mécanisme de défense contre les attaquants et facilitent la communication par le biais des sons, selon le professeur Michael Frese de l'Université de Canberra.

En comparaison avec d’autres fossiles d’araignées, cette découverte est la deuxième plus grande au monde, à quelques millimètres seulement du Mongolarachne jurassica découvert précédemment dans la Chine moderne.

La découverte du fossile de Megamonodontium mccluskyi comble une lacune cruciale dans la compréhension des scientifiques de l'histoire évolutive et de l'extinction des araignées en Australie. Les chercheurs du Musée australien continueront à l'étudier pour découvrir plus d'informations sur cette espèce ancienne.

