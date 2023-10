Une nouvelle étude suggère que la plus grande structure d'impact d'astéroïde se trouve sous le sud de la Nouvelle-Galles du Sud

Les scientifiques ont récemment découvert ce qui pourrait être la plus grande structure d'impact d'astéroïde sur Terre, enfouie sous le bassin de Murray, dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Bien que cela reste à confirmer, ce cratère d'impact présumé a un diamètre estimé à environ 520 km, ce qui le rend près de trois fois plus grand que la structure d'impact de Vredefort en Afrique du Sud, qui est actuellement considérée comme la plus grande.

Les chercheurs de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud pensent que la structure Deniliquin, comme on l'appelle, aurait pu être formée il y a environ 420 millions d'années par un impact massif d'astéroïde. Si leur hypothèse s’avère vraie, elle réécrirait le livre des records, dépassant même le fameux cratère Chicxulub au Mexique, connu pour avoir mis fin au règne des dinosaures, qui s’étend sur environ 150 km de largeur.

Les structures d’impact d’astéroïdes peuvent être difficiles à identifier, car elles restent souvent cachées sous des couches de sédiments ou sont obscurcies en raison de l’érosion. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert de nouvelles méthodes de détection de ces structures en analysant les modèles magnétiques. La structure Deniliquin a été repérée sur la base de ces modèles, fournissant des preuves solides de son existence.

En outre, on sait que les impacts d’astéroïdes coïncident avec des événements d’extinction massive importants au cours de l’histoire, comme celui qui a anéanti les dinosaures. Cette dernière découverte suggère que la Terre et d’autres planètes de notre système solaire ont été soumises à un plus grand nombre d’impacts jusqu’il y a environ 3.2 milliards d’années. Il existe actuellement sur Terre 38 structures confirmées et 43 structures à impact potentiel, allant des petits cratères aux grandes structures enterrées.

Alors que les chercheurs poursuivent leurs investigations, il reste à voir si la structure Deniliquin sera officiellement reconnue comme la plus grande structure d'impact d'astéroïde sur Terre. L'excavation et l'étude de ce cratère colossal pourraient fournir des informations inestimables sur l'histoire de notre planète et sur le rôle des impacts cosmiques dans son évolution géologique et biologique.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quelle est la structure de la Deniliquine ?

La structure Deniliquin est un cratère d'impact d'astéroïde présumé situé sous le bassin Murray, dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Si elle est confirmée, elle deviendra la plus grande structure d’impact d’astéroïde connue sur Terre.

2. Quelle est la taille de la structure Deniliquin par rapport aux autres cratères d’impact ?

La structure de Deniliquin est estimée à environ 520 km de diamètre, ce qui la rend près de trois fois plus grande que la plus grande structure d'impact connue actuellement, la structure d'impact de Vredefort en Afrique du Sud.

3. Quel âge a la structure Deniliquin ?

Les scientifiques pensent que la structure Deniliquin s'est formée il y a environ 420 millions d'années par un impact d'astéroïde.

4. Comment les structures d’impact d’astéroïdes sont-elles détectées ?

Les structures d'impact d'astéroïdes peuvent être difficiles à identifier, mais peuvent être détectées grâce à diverses méthodes, notamment l'analyse des modèles magnétiques à la surface de la Terre.

5. Quelle est l’importance des structures d’impact d’astéroïdes ?

Les structures d’impact d’astéroïdes fournissent des informations précieuses sur l’histoire géologique et biologique de notre planète. Ils sont souvent associés à des extinctions massives et ont joué un rôle important dans l’évolution de la Terre.