Une maison funéraire lance des cendres dans l'espace, rendant le souvenir céleste accessible à tous

Une maison funéraire d'Adélaïde révolutionne la façon dont nous nous souvenons de nos proches en offrant une opportunité unique d'envoyer leurs cendres dans l'espace. Dans le cadre d'une première nationale sans précédent, la maison funéraire Alfred James s'est associée à la société néo-zélandaise Stardust Me pour fournir ce service extraordinaire.

Au lieu d’être confiné dans des lieux de repos terrestres, un gramme de cendres sera désormais placé dans un conteneur en titane et envoyé en orbite sur une fusée Space X Falcon 9 appartenant à Elon Musk. Alors que la fusée orbite pendant dix années remarquables, le conteneur finira par rentrer dans l’atmosphère, s’illuminant comme une étoile brillante. Cet adieu céleste offre un lieu de repos éternel qui n'était autrefois réservé qu'aux riches et aux célébrités.

"Nous voulions redéfinir la mort non seulement comme une fin, mais aussi comme une célébration des souvenirs vibrants qui nous sont chers", a fait remarquer Stu Potter de Stardust Me. Ce concept novateur remet en question la notion de finalité associée à la mort, nous invitant à commémorer nos proches d'une manière tout à fait remarquable.

Pour rendre l'expérience encore plus personnelle, Stardust Me a développé une application dédiée qui permet aux membres de la famille de suivre l'orbite de leur proche tout au long du voyage céleste. Pour un coût légèrement plus élevé qu'un enterrement traditionnel, soit un peu plus de 3000 XNUMX $, les individus peuvent désormais participer à une commémoration surnaturelle qui offre un profond sentiment de connexion avec l'univers.

L'innovation et l'accessibilité de ce service ont captivé les familles désireuses d'explorer la mémoire céleste. En fait, une famille d'Adélaïde a déjà décidé de lancer les cendres de son proche lors de la prochaine mission prévue en mars. Leur enthousiasme est palpable, car Stardust Me leur a offert un jeton gratuit, ce qui rend cet adieu céleste d'autant plus spécial.

Avec ce service révolutionnaire, la Maison Funéraire Alfred James et Stardust Me remodèlent la façon dont nous percevons et honorons la mémoire de nos proches décédés. En fusionnant science et émotion, ils ouvrent une frontière céleste qui offre une perspective nouvelle et inspirante sur le voyage au-delà de la vie.

Questions fréquentes:

Q : Comment fonctionne le service de transfert des cendres dans l'espace ?

R : Les cendres sont placées dans un conteneur en titane et envoyées en orbite sur une fusée Space X Falcon 9 appartenant à Elon Musk. Après dix ans de mise en orbite, le conteneur rentre dans l’atmosphère en s’enflammant comme une étoile.

Q : Les membres de la famille peuvent-ils suivre l'orbite des cendres de leur proche ?

R : Oui, Stardust Me a développé une application qui permet aux membres de la famille de suivre l'orbite des cendres de leur proche tout au long du voyage céleste.

Q : Combien coûte le service de transfert des cendres dans l'espace ?

R : Le coût de ce service est d'un peu plus de 3000 XNUMX $, ce qui est comparable à un enterrement traditionnel.

Q : Ce service est-il réservé aux personnes riches et célèbres ?

R : Non, ce service vise à rendre la mémoire céleste accessible à tous, en rendant un hommage extraordinaire et éternel à leurs proches.