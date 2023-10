Aurora sur Uranus fournit un aperçu des champs magnétiques planétaires

By

Des astronomes de l'Université de Leicester ont fait une découverte révolutionnaire. Pour la première fois, ils ont confirmé l’existence d’une aurore infrarouge sur Uranus. Cette découverte importante met non seulement en lumière les mystères entourant les champs magnétiques des planètes de notre système solaire, mais soulève également des possibilités intrigantes sur le potentiel de vie sur d’autres mondes lointains.

L'étude des aurores infrarouges (IR) d'Uranus est en cours depuis 1992, les observations précédentes étant limitées à ses aurores ultraviolettes (UV). Les chercheurs ont utilisé des longueurs d'onde spécifiques de lumière émise par la planète pour capturer ces mesures aurorales infrarouges, fournissant ainsi des informations sans précédent sur l'atmosphère et le champ magnétique de la planète.

L’un des facteurs clés qui rendent Uranus et Neptune uniques dans notre système solaire est leur champ magnétique mal aligné. Les scientifiques se demandent depuis longtemps pourquoi ces champs magnétiques ne s’alignent pas sur les axes de rotation des planètes. L’aurore récemment découverte sur Uranus pourrait être la clé pour comprendre ce phénomène.

Les aurores se forment lorsque des particules chargées dans l'atmosphère entrent en collision avec les lignes du champ magnétique d'une planète. Sur Terre, cela se traduit par des aurores boréales et australes impressionnantes. Cependant, sur des planètes comme Uranus, où l’atmosphère est majoritairement composée d’hydrogène et d’hélium, les aurores émettent de la lumière dans le spectre infrarouge.

En analysant les raies d'émission des aurores infrarouges, les chercheurs ont pu déterminer les variations de densité de H3+ dans l'atmosphère d'Uranus. Cette augmentation de densité, couplée à un faible changement de température, confirme la présence d'une aurore infrarouge. Ces découvertes améliorent non seulement notre compréhension des champs magnétiques des planètes extérieures, mais sont également prometteuses pour l’identification d’autres mondes potentiellement habitables.

L'auteur principal Emma Thomas, doctorante à l'Université de Leicester, explique que les aurores énergétiques pourraient être responsables des températures plus élevées observées sur les planètes géantes gazeuses comme Uranus. Cette découverte présente une opportunité passionnante d’étudier plus en profondeur le lien entre les aurores, les champs magnétiques et les caractéristiques atmosphériques des exoplanètes.

Cette avancée marque l'aboutissement de 30 années de recherche sur les aurores boréales d'Uranus et ouvre un nouveau chapitre dans notre exploration de ces phénomènes fascinants. Les connaissances acquises grâce à l’étude des aurores géantes de glace approfondiront notre compréhension des champs magnétiques planétaires au sein de notre système solaire et éclaireront les futures recherches sur les exoplanètes et même sur la Terre elle-même.

QFP

Qu'est-ce qu'une aurore ?

Une aurore est un spectacle de lumière naturelle qui se produit lorsque des particules chargées du Soleil entrent en collision avec l'atmosphère d'une planète, créant des phénomènes colorés et lumineux.

Pourquoi les champs magnétiques d'Uranus et de Neptune sont-ils mal alignés ?

Les scientifiques n’ont pas encore pleinement compris pourquoi les champs magnétiques d’Uranus et de Neptune sont mal alignés. Cela reste un sujet de recherche en cours.

Comment les chercheurs ont-ils confirmé l’existence des aurores infrarouges sur Uranus ?

Les chercheurs ont utilisé des longueurs d’onde spécifiques de lumière émise par Uranus pour capturer des mesures aurorales infrarouges. En analysant ces mesures, ils ont pu constater la présence des aurores infrarouges.

Que peut nous apprendre l'étude des aurores d'Uranus sur les autres planètes ?

L'étude des aurores boréales d'Uranus donne un aperçu du lien entre les champs magnétiques et les caractéristiques atmosphériques des exoplanètes. Ces connaissances peuvent aider les scientifiques à prédire l’habitabilité potentielle d’autres mondes.