Lumières entrelacées : des aurores captivantes vues de l'espace

La NASA a récemment ravi les utilisateurs des réseaux sociaux avec une superbe image d'une aurore prise depuis la Station spatiale internationale (ISS). La photographie met non seulement en valeur le phénomène naturel fascinant, mais capture également la surface de la Terre au-delà d'un voile de nuages.

Les aurores, également connues sous le nom d’aurores boréales ou australes, sont des rubans de lumière impressionnants qui ornent le ciel des régions polaires. Ces spectacles captivants sont le résultat de tempêtes magnétiques déclenchées par l’activité solaire, telles que des éruptions solaires ou des éjections de masse coronale. Les particules chargées de ces événements sont transportées par le vent solaire et interagissent avec l'atmosphère terrestre, produisant des spectacles de lumière éblouissants.

L'image partagée par la NASA représente une aurore dansant dans l'atmosphère terrestre tandis que l'ISS survolait l'Utah pendant la nuit orbitale. Sur la photo, la surface de la Terre est visible sous la brume verte des aurores, avec des lumières dispersées parsemant le paysage à travers une couche de nuages. Le coin droit de l'image capture également des parties de la station spatiale, rappelant aux spectateurs le point de vue à partir duquel cette vue à couper le souffle a été capturée.

Les internautes ont exprimé leur admiration devant la publication Instagram de la NASA, qui a recueilli plus de 190,000 XNUMX likes et de nombreux commentaires. Les utilisateurs ont été émerveillés par la beauté de notre planète natale et par la vue enchanteresse des aurores boréales vues de l'espace.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qui cause les aurores ?

R : Les aurores sont causées par des tempêtes magnétiques déclenchées par l'activité solaire, telles que des éruptions solaires ou des éjections de masse coronale. Les particules chargées d'énergie issues de ces événements interagissent avec l'atmosphère terrestre, produisant des effets lumineux fascinants.

Q : Que sont les aurores boréales et australes ?

R : Les aurores boréales et australes, également connues sous le nom d’aurores, sont de brillants rubans de lumière qui ornent les régions polaires de la Terre. Ils sont causés par l’interaction de particules chargées provenant de l’activité solaire avec l’atmosphère.

Q : Qu'est-ce que la Station spatiale internationale (ISS) ?

R : La Station spatiale internationale (ISS) est une station spatiale habitable en orbite terrestre basse où des astronautes de divers pays mènent des recherches scientifiques et des expériences technologiques.

Source : publication Instagram de la NASA – [URL du domaine sans sous-page spécifique]