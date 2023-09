Les neuroscientifiques s'affrontent sur la théorie de l'information intégrée

By

Les neuroscientifiques sont engagés dans un débat houleux sur la validité et les implications de la théorie de l'information intégrée (TII). Plus de 100 neuroscientifiques de premier plan ont récemment signé une lettre dénonçant l’IIT comme une « pseudoscience », citant ses origines panpsychistes et ses implications selon lesquelles la conscience est répandue dans tout l’univers. Cependant, cet aspect n’a pas été mentionné dans un article de Nature.

L'IIT, développé par le neuroscientifique Giulio Tononi, postule que la conscience naît dans tout système où les composants échangent des informations d'une manière mathématiquement définie. Bien qu'il soit défendu par le neuroscientifique Christof Koch et le philosophe David Chalmers, l'écrivain scientifique John Horgan considère l'IIT, ainsi que toutes les théories générales de la conscience, comme une pseudoscience. Horgan soutient que même la physique, considérée comme la discipline la plus rigoureuse, est truffée de pseudosciences, citant comme exemples la théorie de l’inflation, la théorie du multivers et la théorie des cordes.

Il est intéressant de noter que Horgan relie le débat sur la conscience à la question controversée de l’avortement. Il souligne que plus on attribue de sensibilité à des entités comme les embryons humains âgés d’une semaine, plus il faudrait leur accorder de droits. Les signataires de la lettre partagent cette préoccupation, soulignant la nécessité de protéger le public de la désinformation scientifique. Cela correspond au point de vue de Horgan selon lequel les journalistes scientifiques ont également le devoir de fournir une perspective juste et véridique.

Le neuroscientifique Erik Hoel, proche collaborateur de Tononi, soutient l'IIT et conteste l'accusation de pseudoscience. Hoel prévient que les luttes intestines et les critiques excessives pourraient nuire au domaine de la recherche sur la conscience, conduisant potentiellement à un nouvel « hiver de la conscience » et entravant le progrès. Il s’inquiète de l’utilisation abusive du terme « désinformation scientifique », le comparant à la politisation de sujets comme la théorie des fuites en laboratoire du Covid.

En abordant le panpsychisme, Hoel précise que l’IIT ne croit pas que la conscience se répande de manière omniprésente comme de la confiture à travers l’univers. Cela suggère que la conscience est limitée aux mécanismes interactifs avec le plus haut degré d’information intégrée, comme le cerveau. Cependant, les signataires de la lettre émettent des doutes quant à savoir si les conclusions de l'IIT sur la conscience des fœtus à un stade précoce doivent être considérées comme de la désinformation scientifique en raison de considérations politiques.

Le débat autour de l’IIT révèle une division parmi les neuroscientifiques, avec des points de vue divergents sur sa validité scientifique et ses implications sur diverses questions éthiques et politiques. Alors que les critiques dénoncent le panpsychisme comme une menace pour un accès facile à l’avortement, ses partisans s’opposent à son rejet comme pseudoscience. Au fur et à mesure que le débat se déroule, il devient clair que les véritables adversaires ne sont pas des forces extérieures mais les scientifiques eux-mêmes.