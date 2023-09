Laser optique à spin cohérent et contrôlable développé par des chercheurs du Technion

By

Des chercheurs du Technion ont réalisé une avancée révolutionnaire dans le domaine de l’optique de spin à l’échelle atomique en créant un laser optique de spin à partir d’une seule couche atomique. Cette innovation ne nécessite pas l’utilisation de champs magnétiques ou de températures cryogéniques, repoussant ainsi les limites de ce que l’on pensait possible dans ce domaine.

Cette avancée repose sur des interactions cohérentes dépendant du spin entre une seule couche atomique et un réseau de spin photonique confiné latéralement. Ce réseau prend en charge les états de vallée de spin à Q élevé grâce à la division de spin photonique de type Rashba d'un état lié dans le continuum. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la prestigieuse revue Nature Materials et présentés dans le Research Briefing de la revue.

Cette réalisation a des implications significatives pour les phénomènes classiques et quantiques dépendants du spin. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour la recherche fondamentale et le développement de dispositifs optoélectroniques utilisant à la fois les spins des électrons et des photons.

L'étude a été menée par des chercheurs du Technion en collaboration avec l'Université de Tel Aviv. Le groupe de recherche impliqué dans cette étude est associé au Helen Diller Quantum Center et au Russel Berrie Nanotechnology Institute.

Les chercheurs ont pu obtenir des états de division de spin à Q élevé en construisant des réseaux de spin photoniques dotés de différentes propriétés de symétrie. Ces réseaux sont constitués d'un noyau à inversion-asymétrie et d'une gaine à inversion-symétrie intégrée à une monocouche WS2. La monocouche sert de matériau de gain et possède des pseudospins de vallée uniques, permettant un contrôle actif des sources de lumière optique de spin sans avoir besoin de champs magnétiques.

Dans les microcavités à vallée de spin intégrées en monocouche, l'effet laser excitonique spin-optique est obtenu à température ambiante grâce à une forte rétroaction optique. L’état de perte minimale du système peut être régulé par la polarisation de la pompe, permettant ainsi de contrôler l’intensité laser et la cohérence spatiale.

Cette recherche ouvre de nouvelles voies pour le développement de sources lumineuses optiques de spin à émission en surface. Cela constitue également un pas en avant vers la réalisation de l’intrication entre les excitons de vallée pour l’information quantique.

Le développement de ce laser optique de spin cohérent et contrôlable démontre le potentiel de l’optique de spin et ses applications dans divers domaines.

Sources:

– Article de recherche Nature Materials (https://www.nature.com/articles/s41563-021-00940-y)

– Technion (https://www.technion.ac.il/en/2021/07/a-coherent-and-controllable-spin-optical-laser-from-a-single-atomic-layer/)