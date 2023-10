Nouvelles connaissances sur les interactions magnétiques dans les matériaux quantiques

Des chercheurs du pôle d'excellence Würzburg-Dresde ct.qmat ont fait une découverte révolutionnaire qui remet en question notre compréhension des interactions magnétiques dans les matériaux quantiques. En plaçant soigneusement des atomes de cobalt individuels sur une surface de cuivre et en les soumettant à un champ magnétique externe intense, les scientifiques ont observé un phénomène jusqu'alors inconnu appelé effet spinaron.

Traditionnellement, on pensait que l’interaction entre le cobalt et le cuivre pouvait s’expliquer par l’effet Kondo, dans lequel les différentes orientations magnétiques de l’atome de cobalt et des électrons du cuivre s’annulent. Cependant, les recherches menées par l’équipe de Würzburg ont révélé une autre histoire. Grâce à leurs expériences, ils ont découvert que l'orientation magnétique de l'atome de cobalt bascule constamment entre « spin-up » et « spin-down », excitant les électrons de cuivre et les faisant osciller en réponse.

Pour illustrer ce phénomène, le professeur Matthias Bode, l'un des chercheurs impliqués, compare l'état de l'atome de cobalt à un ballon de rugby qui tourne dans une piscine à balles. Tout comme les ballons environnants sont déplacés par le ballon de rugby en rotation, les électrons de cuivre oscillent et se lient à l'atome de cobalt. Cette combinaison dynamique de l'aimantation changeante de l'atome de cobalt et des électrons de cuivre liés est ce que l'équipe a appelé l'effet spinaron.

La découverte de l’effet spinaron remet en question la croyance de longue date en l’applicabilité universelle de l’effet Kondo. Cela suggère qu’il pourrait y avoir une autre explication à l’interaction entre les atomes magnétiques et les électrons dans les matériaux quantiques. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement les implications de cette découverte, elles ouvrent des possibilités passionnantes pour le domaine de la spintronique.

La spintronique, un domaine qui explore la manipulation du spin électronique pour créer des dispositifs électroniques, pourrait grandement bénéficier de la compréhension de l’effet spinaron. Cependant, il est important de noter que les expériences actuelles nécessitent des températures ultra-basses, des conditions de vide ultra-poussé et la manipulation d'atomes individuels, ce qui les rend peu pratiques pour les applications quotidiennes.

Néanmoins, cette recherche révolutionnaire marque une avancée significative dans notre compréhension des moments magnétiques dans les matériaux quantiques. Cela soulève également des questions sur la validité d’études antérieures qui auraient pu décrire l’effet spinaron mais qui ont été interprétées comme l’effet Kondo. Alors que les scientifiques continuent d’approfondir les subtilités de la physique quantique, il est clair que notre compréhension des interactions magnétiques est loin d’être complète.

QFP

Qu'est-ce que l'effet spinaron ?

L'effet spinaron est un phénomène observé dans les matériaux quantiques où la magnétisation changeante d'un atome magnétique fait osciller les électrons environnants et se lier à l'atome.

Qu'est-ce que l'effet Kondo ?

L'effet Kondo est une explication théorique de l'interaction entre les atomes magnétiques et les électrons dans les matériaux quantiques. Cela implique l’annulation des différentes orientations magnétiques, conduisant à la formation d’un « nuage Kondo » où les électrons sont liés à l’atome magnétique.

Quelles sont les applications potentielles de l’effet spinaron ?

Comprendre l'effet spinaron pourrait avoir des implications dans le domaine de la spintronique, qui vise à développer des dispositifs électroniques plus économes en énergie. Cependant, les applications pratiques sont actuellement limitées en raison des conditions expérimentales requises pour observer l’effet spinaron.

(Source : nature.com)