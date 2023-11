Vénus : percer les mystères d'une planète inhospitalière

By

Les données récemment publiées par un ancien télescope de la NASA ont fourni des informations révolutionnaires sur l'atmosphère de Vénus. Cette récente révélation, publiée dans la célèbre revue Nature Communications, dévoile la présence d'oxygène atomique du côté jour de la planète. Alors que des observations antérieures avaient déduit ce phénomène, il s’agit de la première détection directe confirmant son existence.

L'étude explique que l'oxygène, crucial pour le maintien de la vie telle que nous la connaissons, est produit lorsque le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone se décomposent en raison de l'exposition au soleil du côté jour de Vénus. Par la suite, les modèles de circulation au sein de l’atmosphère de la planète transportent également l’oxygène du côté nocturne. Cette découverte aide non seulement à comprendre les différences marquées entre l'atmosphère de Vénus et celle de la Terre, mais soutient également les futures missions spatiales vers Vénus.

Les chercheurs ont utilisé l'Observatoire stratosphérique d'astronomie infrarouge (SOFIA) de la NASA pour parvenir à cette découverte importante. SOFIA, hébergé dans un Boeing 747SP, a utilisé son puissant télescope de 2.5 mètres pour détecter la présence d'oxygène à environ 60 milles au-dessus de la surface de Vénus lors d'observations menées en novembre 2021. Bien que SOFIA ait depuis pris sa retraite, ses contributions aux connaissances scientifiques ont été durables. .

Vénus, une planète de la taille de la Terre située à une distance similaire du Soleil, abrite des quantités comparables de carbone. Pourtant, elle possède une atmosphère dense, 50 fois plus concentrée que celle de la Terre, avec des nuages ​​d'acide sulfurique qui enveloppent la planète. Alors que la température de ces nuages ​​reste à environ 86 °F, la surface de Vénus peut atteindre une température torride de 900 °F, capable de faire fondre le plomb.

Avant cette récente découverte, des spéculations avaient surgi sur l'habitabilité de Vénus au cours de ses premières années. Cependant, une étude de l’Université de Chicago a dissipé ces notions. Les simulations informatiques de l'étude ont révélé des possibilités limitées pour Vénus de retenir l'eau et de maintenir des températures modérées propices à l'émergence de la vie.

Si la détection d’oxygène atomique sur Vénus est révolutionnaire, la découverte antérieure de gaz phosphine dans son atmosphère a suscité encore plus d’enthousiasme. La phosphine, un gaz inflammable et toxique sur Terre, est considérée comme un marqueur potentiel de la vie extraterrestre. Cette découverte fait allusion à une chimie intrigante au sommet des nuages ​​de Vénus et soulève la possibilité d’une vie microbienne capable de résister à une acidité extrême.

La nouvelle compréhension de l'atmosphère de Vénus améliore non seulement notre compréhension de notre planète voisine, mais elle éclaire également la poursuite des connaissances sur les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en orbite autour d'étoiles autres que notre Soleil. Reconnaître pourquoi Vénus est inhospitalière alors que la Terre prospère est crucial dans notre recherche d’environnements habitables au-delà de notre propre système solaire.

Il est intéressant de noter que trois missions à venir – DAVINCI de la NASA, VERITAS de la NASA et EnVision de l'Agence spatiale européenne – se préparent à approfondir les mystères de Vénus. Ces missions exploreront respectivement la surface de la planète, analyseront ses volcans et scruteront son intérieur. En dévoilant davantage sur Vénus, nous nous rapprochons de la découverte des secrets de notre propre monde et du potentiel de vie ailleurs dans l’univers.

