Utiliser des horloges atomiques pour détecter la matière noire

Des scientifiques de l'Université du Sussex et du National Physical Laboratory du Royaume-Uni ont proposé une nouvelle façon de détecter certaines particules de faible masse qui pourraient faire partie de l'insaisissable matière noire. La matière noire, bien qu’elle ne soit pas directement observée, est connue pour avoir des effets sur l’univers qui ne peuvent être expliqués par nos modèles physiques actuels.

Les chercheurs suggèrent que les horloges atomiques, connues pour leur précision sans précédent en matière de chronométrage, pourraient être utilisées pour détecter ces particules. Les horloges atomiques mesurent les minuscules oscillations des atomes lors de leur transition entre les états énergétiques. Toute perturbation causée par une particule de matière noire ultralégère interagissant avec des particules de matière ordinaire pourrait potentiellement être détectée par ces horloges.

L’étude a d’abord proposé des modèles théoriques pour mesurer les variations des timings de l’horloge atomique. Pour valider leur approche, les chercheurs ont ensuite effectué des relevés d'horloges atomiques existantes. La prochaine étape consisterait à mettre en place une expérience permettant de comparer deux horloges atomiques, l’une étant plus sensible aux variations des constantes fondamentales.

Dans cette étude particulière, deux constantes fondamentales ont été examinées : la constante de structure fine et le rapport de masse électron/proton. Ces deux constantes pourraient être perturbées par des interactions avec certaines particules ultralégères, telles que l'hypothétique axion, qui seraient responsables des effets de la matière noire. En mesurant l’ampleur de ces perturbations, la présence des particules pourrait potentiellement être indiquée.

Les horloges atomiques ont des applications de grande envergure au-delà de la mesure du temps. Ils ont été utilisés pour étudier le redshift gravitationnel, explorer la physique quantique et rechercher des moyens de transmettre et de stocker des informations quantiques. Désormais, avec la possibilité d’utiliser des horloges atomiques comme détecteurs de matière noire, ces instruments pourraient ouvrir un nouveau domaine de recherche.

Les chercheurs soulignent que leurs résultats ne s’appuient pas sur des théories préexistantes et que les modèles qu’ils ont développés ont la flexibilité nécessaire pour être appliqués à d’autres phénomènes inexpliqués. L’étude, publiée dans le New Journal of Physics, offre une voie prometteuse pour observer et comprendre l’énigmatique matière noire.

Définitions:

– Horloges atomiques : instruments qui mesurent le temps en utilisant les oscillations des atomes lorsqu'ils se déplacent entre les états énergétiques, connus pour leur précision exceptionnelle.

– Matière noire : Forme mystérieuse de matière qui n’émet, n’absorbe ni ne reflète la lumière, et dont l’existence est déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible.

– Constantes fondamentales : valeurs qui décrivent les lois de l’Univers, telles que la constante de structure fine et le rapport de masse électron/proton.

– Axion : Une particule hypothétique qui est un candidat potentiel pour la matière noire.

Sources:

– Université du Sussex

– Laboratoire National de Physique

– Nouveau journal de physique