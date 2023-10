Mission AWE : Découvrir les mystères des ondes atmosphériques depuis l'espace

La prochaine mission Atmospheric Waves Experiment (AWE) de la NASA devrait être lancée en novembre 2023, dans le but de faire la lumière sur le monde fascinant des ondes atmosphériques à l'aide d'un phénomène cosmique connu sous le nom d'airglow. Construit par le laboratoire de dynamique spatiale de l'Université d'État de l'Utah, l'AWE sera fixé à l'extérieur de la Station spatiale internationale, offrant ainsi un aperçu sans précédent de ces ondes énigmatiques.

Les ondes de gravité atmosphériques (AGW) sont des ondulations dans l'air qui proviennent principalement d'événements météorologiques intenses tels que les tornades, les ouragans et les orages. Ces vagues peuvent élever des poches d’air dense dans l’atmosphère avant de descendre, laissant des ondulations distinctives dans les nuages. Cependant, les AGW ne s'arrêtent pas là : ils poursuivent leur voyage dans l'espace, contribuant au domaine en constante évolution de la météo spatiale qui peut avoir un impact sur les signaux des satellites et de communication.

La mission révolutionnaire de l'AWE est centrée sur la mesure des AGW à une altitude d'environ 54 miles (87 kilomètres), plus précisément à la mésopause, la région limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. En observant la mésopause à l’aide de la lumière infrarouge, AWE quantifiera la taille, la puissance et la dispersion des AGW d’une manière jamais réalisée auparavant. Sa technologie avancée est capable de détecter des ondulations à plus courte échelle dans la lueur de l’air qui étaient auparavant manquées par d’autres missions.

Ruth Lieberman, scientifique de la mission AWE au Goddard Space Flight Center de la NASA, souligne le caractère unique de cette mission, soulignant qu'AWE sera capable de résoudre les ondes à une échelle horizontale plus fine que les autres satellites. Cette capacité améliorera notre compréhension de la dynamique complexe des AGW et de leur impact sur la haute atmosphère.

Le cœur de la mission d’AWE réside dans son instrument Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM). Composé de quatre télescopes, AMTM scannera la mésopause et mesurera la luminosité de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. En analysant la luminosité relative de différentes longueurs d'onde, AWE créera des cartes de température et dévoilera le mouvement des AGW dans l'atmosphère.

Cette mission pionnière n'est pas seulement une entreprise scientifique, mais aussi une étape cruciale vers la compréhension de la façon dont la météo terrestre interagit avec la météo spatiale. Cela revêt une importance immense pour le domaine des communications par satellite et du suivi en orbite. Avec sa perspective sans précédent depuis la Station spatiale internationale, AWE vise à partager ses précieuses données et découvertes avec la communauté scientifique et le public.

Pour approfondir les subtilités de la mission AWE et ses découvertes révolutionnaires, visitez le site Web officiel de la mission AWE à l'adresse [URL]. Découvrez les mystères des ondes atmosphériques et soyez témoin de l’impact des AGW comme jamais auparavant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que sont les ondes atmosphériques ?

Les ondes atmosphériques, également connues sous le nom d'ondes de gravité atmosphérique (AGW), sont des ondulations dans l'air qui proviennent d'événements météorologiques intenses, tels que les tornades, les ouragans et les orages. Ces ondes peuvent se propager depuis la basse atmosphère jusqu’à l’espace. Comment AWE mesure-t-il les ondes atmosphériques ?

AWE mesure les ondes atmosphériques en enregistrant les variations de la lueur de l'air à l'aide de la lumière infrarouge. L’instrument appelé Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) scanne la mésopause et mesure la luminosité de la lumière à des longueurs d’onde spécifiques. En analysant la luminosité relative de différentes longueurs d'onde, AWE crée des cartes de température qui révèlent le mouvement des ondes atmosphériques. Quel est l’intérêt d’étudier les ondes atmosphériques ?

L'étude des ondes atmosphériques est cruciale pour comprendre les interactions complexes entre la météo terrestre et la météo spatiale. Cela peut aider les chercheurs à comprendre l’impact des ondes atmosphériques sur les communications par satellite et le suivi en orbite. Comment les conclusions d’AWE seront-elles partagées ?

Suite à son installation sur la Station spatiale internationale, l'équipe de la mission AWE vise à partager les données et les résultats de l'instrument avec la communauté scientifique et le public, favorisant ainsi une meilleure compréhension des ondes atmosphériques et de leurs effets.