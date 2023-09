De mystérieux cercles de fées découverts dans les déserts de trois continents

Une évaluation mondiale complète a révélé que les cercles de fées, ces mystérieuses étendues de terre arides qui parsèment les déserts de Namibie et d'Australie, sont plus répandus qu'on ne le pensait auparavant. Ces « trottoirs » circulaires et arides apparaissent dans les régions désertiques et se caractérisent par une terre sèche et nue entourée d’une végétation herbeuse basse. L'évaluation a identifié 263 sites répartis sur trois continents, dont des pays comme la Namibie, l'Australie, le Sahel, Madagascar et l'Asie du Moyen-Ouest. Dirigée par le spécialiste de l'environnement Emilio Guirado de l'Université d'Alicante en Espagne, l'étude offre des informations précieuses sur l'écologie et la biogéographie de ces fascinants modèles de végétation.

La cause des cercles de fées reste incertaine, bien que la suggestion selon laquelle les termites jouent un rôle ait été largement discutée. Cependant, des recherches récentes et des connaissances anciennes suggèrent que ces minuscules insectes pourraient effectivement être impliqués. Une autre hypothèse veut que les cercles aident la végétation à optimiser les rares ressources en eau. Cependant, la disparité des schémas de drainage entre la Namibie et l’Australie ajoute à la complexité de cette théorie. L’idée que d’autres espèces végétales libèrent des toxines a également été envisagée mais a depuis été écartée.

L’étude a abordé le défi de l’accès à ces régions inhospitalières pour la recherche en utilisant l’imagerie par drone et par satellite. Les chercheurs ont mené une enquête systématique à l’aide d’images satellite à haute résolution et ont utilisé l’apprentissage automatique pour analyser plus d’un demi-million de parcelles de terrain dans le monde. L'analyse a identifié 263 emplacements présentant des motifs de végétation ressemblant à des cercles féeriques, élargissant la répartition connue à de nouveaux pays et continents tels que le Sahel, le Sahara occidental, la Corne de l'Afrique, Madagascar, l'Asie du Sud-Ouest et l'Australie centrale et du sud-ouest.

Les chercheurs ont découvert des caractéristiques communes à tous les sites du cercle de fées, notamment un environnement désertique sec et aride, des températures élevées, une saisonnalité des précipitations élevée, un sol pauvre en nutriments et une teneur élevée en sable. De plus, l’étude a découvert que les zones dotées de cercles féeriques présentent une productivité végétale plus stable dans le temps que les zones environnantes sans cercles féeriques. Ces informations aideront à déterminer la cause de ces formations énigmatiques en identifiant les facteurs spécifiques à la région qui contribuent à leur émergence.

L'atlas mondial produit par cette étude élargit non seulement notre compréhension de la biogéographie des cercles de fées, mais permet également de futures recherches sur les implications fonctionnelles de ces modèles de végétation. Comprendre les mécanismes qui sous-tendent les cercles de fées est essentiel pour étudier la stabilité des écosystèmes et leur résilience au changement climatique.

