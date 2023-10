Des échantillons d'astéroïdes de Bennu reviennent sur Terre en toute sécurité

Le dimanche 24 septembre, des échantillons de l'astéroïde Bennu sont revenus avec succès sur Terre. C'est le résultat d'une mission réalisée par le vaisseau spatial OSIRIS-Rex de la NASA, lancé en 2016 dans le but de collecter des échantillons de l'astéroïde et de les rapporter sur Terre. Le vaisseau spatial est arrivé à Bennu en 2018, où il a passé deux ans à cartographier et étudier la surface de l'astéroïde avant d'entrer en contact et de prélever un échantillon.

Bennu, découvert en 1999, est un astéroïde arrondi mesurant environ un demi-kilomètre. On pense qu’il s’agit d’un vestige d’un astéroïde plus gros qui aurait pu entrer en collision avec une autre roche spatiale dans un passé lointain. La composition de Bennu est riche en carbone, ce qui en fait une cible d'étude précieuse. En analysant des échantillons de Bennu, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation de notre système solaire et le danger potentiel des impacts d'astéroïdes sur Terre.

La mission OSIRIS-Rex marque la deuxième tentative réussie de la NASA de renvoyer du matériel depuis l'espace lointain. Sa première mission robotique de retour d'échantillons, la mission Genesis, a capturé des particules de vent solaire mais malheureusement, la phase de récupération a entraîné une contamination des particules. La mission Stardust, quant à elle, a réussi à récupérer du matériel de la queue de la comète Wild-2.

Après avoir quitté l'orbite de Bennu, le vaisseau spatial OSIRIS-Rex a commencé son voyage de retour vers la Terre en mai 2021. Le 24 septembre 2023, la capsule de récupération d'échantillons contenant les échantillons de Bennu est rentrée dans l'atmosphère terrestre et a atterri en toute sécurité dans le désert de l'Utah. Les échantillons seront stockés dans un environnement stérile au Johnson Space Center de la NASA avant d'être distribués aux laboratoires scientifiques du monde entier, y compris au Canada.

Les scientifiques canadiens ont joué un rôle important dans la mission, en développant et en fournissant un altimètre laser optique pour déterminer le meilleur emplacement pour que le vaisseau spatial atterrisse sur Bennu. En conséquence, ils recevront environ quatre pour cent de l’échantillon renvoyé pour étude. Les échantillons de Bennu devraient fournir des informations précieuses sur la formation du système solaire et le potentiel de vie sur d’autres corps célestes.

Sources : NASA, ABC News