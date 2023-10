La menace de l'élévation du niveau de la mer : la fonte des calottes glaciaires au Groenland

By

Sous la surface de nos pittoresques plages britanniques se cache un danger imminent qui a attiré l’attention des scientifiques du monde entier. L’élévation accélérée du niveau de la mer, associée à l’impact de tempêtes hivernales de plus en plus puissantes, constitue une grave menace pour nos paysages côtiers. Alors que le climat de la Terre continue de se réchauffer, l'un des principaux responsables de ce phénomène inquiétant est la calotte glaciaire du Groenland.

S'étendant sur une épaisseur impressionnante de 3 kilomètres (un peu moins de 2 miles), la calotte glaciaire du Groenland recèle dans ses profondeurs gelées le potentiel d'élever le niveau de la mer de 7 mètres (23 pieds), si elle fondait complètement. L'urgence de comprendre le point de non-retour, auquel la fonte du Groenland devient irréversible, n'a fait que croître ces dernières années.

Une étude stimulante publiée dans la prestigieuse revue Nature a mis en lumière ce moment charnière. Il révèle que le seuil de fusion irréversible se situe dans une plage de température de 1.7 à 2.3 degrés Celsius (3.1 à 4.1 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels. Ce qui est déconcertant, c’est que nous dépassons déjà depuis plusieurs mois cette année la limite inférieure de cette fourchette. Alors que les projections actuelles indiquent une augmentation potentielle de la température mondiale pouvant atteindre 3 degrés Celsius (5.4 degrés Fahrenheit) d’ici la fin de ce siècle, nous nous trouvons extrêmement proches de ce point critique.

Même si le processus de fonte se déroulerait progressivement, donnant aux communautés le temps de s'adapter et de se relocaliser à l'intérieur des terres, la recherche laisse entrevoir une lueur d'espoir. Si nous parvenons à freiner la hausse de la température et à la ramener à 1.5 degré Celsius (2.7 degrés Fahrenheit), le processus de fonte finirait par cesser. Cependant, les scientifiques préviennent que même atteindre cet objectif ne nous épargnerait pas les conséquences auxquelles nous sommes déjà confrontés. Lorsque nous parviendrons à une baisse de température de 1.5 degré Celsius, nos côtes seront déjà aux prises avec un niveau de la mer de 2 à 3 mètres (6.5 à 9.8 pieds) plus élevé qu'aujourd'hui.

Le besoin urgent d’agir n’a jamais été aussi clair. Alors que les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique s’intensifient, il est crucial de reconnaître la gravité de la situation et d’œuvrer à en atténuer l’impact. Ne pas le faire modifierait à jamais nos paysages côtiers, submergeant nos précieux rivages et nos falaises sous les vagues incessantes d’une mer montante.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quel est le principal contributeur à l’élévation du niveau de la mer ?

R : La calotte glaciaire du Groenland, avec sa taille immense et son potentiel à faire monter le niveau de la mer de 7 mètres (23 pieds) si elle fondait entièrement, est l'un des principaux contributeurs à l'augmentation actuelle du niveau de la mer.

Q : Quel est le seuil de température pour une fonte irréversible de la calotte glaciaire du Groenland ?

R : Selon une étude publiée dans Nature, la fonte irréversible de la calotte glaciaire du Groenland devrait se produire dans une plage de températures de 1.7 à 2.3 degrés Celsius (3.1 à 4.1 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels.

Q : À quel point sommes-nous près d’atteindre le point de basculement d’une fusion irréversible ?

R : Cette année, nous dépassons déjà la limite inférieure de la plage des seuils de température depuis plusieurs mois. Alors que les projections de températures mondiales suggèrent une augmentation pouvant atteindre 3 degrés Celsius (5.4 degrés Fahrenheit) d’ici la fin de ce siècle, nous nous trouvons dangereusement proches du point de bascule.

Q : Pouvons-nous arrêter le processus de fonte en réduisant les températures à 1.5 degrés Celsius (2.7 degrés Fahrenheit) ?

R : Bien qu’atteindre cet objectif finirait par mettre un terme à la fonte, cela n’annulerait pas les conséquences que nous subissons déjà. Lorsque les températures descendront à 1.5 degrés Celsius, le niveau de la mer aura déjà augmenté de 2 à 3 mètres (6.5 à 9.8 pieds) par rapport aux niveaux actuels.