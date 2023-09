Les « Duggers » passionnés qui déterrent des trésors préhistoriques dans l’ouest du Queensland

By

Onze individus armés de pioches, de brosses et de pelles travaillent ensemble avec diligence pour découvrir les restes d'un remarquable squelette de dinosaure vieux de 95 millions d'années. Ces bénévoles amateurs passent leurs journées à gratter la terre sous Belmont Station, une propriété située dans la ville de Winton, dans l'arrière-pays du Queensland. Alors que le soleil brûlant les frappe, ces « ducs » dévoués restent de bonne humeur alors qu’ils recherchent des ossements préhistoriques.

Parmi ces bénévoles enthousiastes se trouve Ali Calvey, un « tragique dinosaure » autoproclamé qui participe à des fouilles depuis 2008. En fait, Mme Calvey a participé à 14 fouilles au total et a même déménagé à Winton avec son partenaire pour faire du bénévolat au Musée de l'ère des dinosaures. Elle passe cinq jours par semaine au laboratoire à préparer des échantillons à exposer.

L'Australie, avec ses opportunités de volontariat accessibles, est devenue l'un des endroits les plus appréciés au monde pour les scientifiques citoyens intéressés par les dinosaures. Winton, en particulier, est devenue la capitale des dinosaures du pays. L'ouverture du musée Age of Dinosaurs en 2009 par l'éleveur David Elliott a fait de la ville une destination populaire pour le paléotourisme, contribuant environ 70 millions de dollars par an à l'industrie touristique de l'arrière-pays du Queensland.

Pour une région aux prises avec la sécheresse et une population en déclin, le succès du musée a apporté un soutien économique indispensable. Le conservateur de paléontologie du musée, Matthew Herne, a été témoin de l'intérêt croissant porté au passé préhistorique du Queensland et considère qu'il s'agit d'un formidable élan pour les communautés de l'arrière-pays.

Le musée Age of Dinosaurs mène des fouilles d'une semaine dans des propriétés de l'arrière-pays depuis plus de deux décennies, contribuant ainsi à la découverte continue de nouveaux fossiles. Déterrer ces ossements, même ceux aussi petits qu'une gomme, peut s'avérer difficile dans le vaste paysage aride de l'arrière-pays du Queensland. Cependant, la passion et le dévouement des gens ordinaires participant à ces fouilles ont conduit à des découvertes extraordinaires.

Les retraités, souvent passionnés depuis toujours par les dinosaures, constituent une part importante des participants aux fouilles. Ces personnes, avec leurs compétences et leur énergie abondante, souhaitent contribuer à quelque chose de significatif pendant leurs années de retraite. Karyn Deane, une retraitée qui a voyagé plus de 25 heures en train et en bus pour rejoindre les fouilles, exprime son enthousiasme à l'idée de retrouver quelque chose vieux de plusieurs millions d'années.

Une découverte particulièrement particulière lors de ces fouilles est le sauropode au long cou, considéré comme le plus grand dinosaure d'Australie. Les os actuellement découverts appartiennent probablement à la même espèce dont l'éleveur David Elliott a découvert un fémur fossilisé en 1999. Ce sauropode, affectueusement surnommé Elliott, revêt une grande importance personnelle pour M. Elliott, car sa découverte a eu un impact significatif sur sa vie.

La passion et le dévouement de ces passionnés de dinosaures ont transformé cette attraction touristique autrefois maigre en une industrie florissante qui attire des visiteurs du monde entier. À l'avenir, les creuseurs et les scientifiques poursuivent leur quête pour découvrir de nouveaux trésors, faisant de l'arrière-pays du Queensland une destination incontournable pour les amateurs de dinosaures du monde entier.

