Image spectaculaire de NGC 4654 : une galaxie spirale intermédiaire dans l'amas de la Vierge

Le télescope spatial Hubble a capturé une image impressionnante de la galaxie spirale intermédiaire NGC 4654. Située dans la constellation de la Vierge, cette galaxie présente des caractéristiques de spirales non barrées et barrées. Son centre lumineux et ses bras étoilés tourbillonnants en font un spectacle captivant. NGC 4654 est situé juste au nord de l'équateur céleste, ce qui le rend visible depuis les hémisphères nord et sud. Cette galaxie est située à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre.

NGC 4654 fait partie des galaxies de l'amas de la Vierge qui présentent une distribution asymétrique d'étoiles et d'hydrogène gazeux neutre. Les astronomes pensent qu’il pourrait être soumis à un processus appelé « décapage par pression dynamique ». Alors que cette galaxie se déplace à travers le plasma surchauffé connu sous le nom de milieu intraamas dans l'amas de galaxies de la Vierge, l'attraction gravitationnelle exerce une pression sur NGC 4654. Cette pression, semblable à la sensation du vent par une journée calme pour un motard, prive la galaxie de son gaz. Par conséquent, une longue et fine queue d’hydrogène gazeux s’est formée du côté sud-est de NGC 4654.

Il est intéressant de noter que la plupart des galaxies soumises à la pression dynamique possèdent un minimum de gaz froid, ce qui entrave leur capacité à former de nouvelles étoiles. Cependant, NGC 4654 maintient des taux de formation d’étoiles cohérents avec ceux de galaxies de taille similaire. Cela suggère que NGC 4654 est une exception à ce modèle.

NGC 4654 a également connu une interaction avec la galaxie compagne NGC 4639 il y a environ 500 millions d'années. Les effets gravitationnels de NGC 4639 ont extrait le gaz le long du bord de NGC 4654, inhibant la formation d'étoiles dans cette région. Par conséquent, cette interaction a entraîné une répartition asymétrique des étoiles au sein de NGC 4654.

Les scientifiques étudient des galaxies comme NGC 4654 pour mieux comprendre la relation entre les jeunes étoiles et le gaz froid à partir duquel elles se forment. Le télescope spatial Hubble, exploité par la NASA, joue un rôle crucial dans la capture d'images à couper le souffle, permettant aux chercheurs de pénétrer plus profondément dans les mystères de l'univers.

Sources:

– le télescope spatial Hubble de la NASA, l'ESA et J. Lee (Space Telescope Science Institute) ; Traitement : Gladys Kober (NASA/Université catholique d'Amérique)