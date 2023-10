Astroscale reçoit un financement de 80 millions de dollars du ministère japonais pour la mission Space Junk

Astroscale, une entreprise d'élimination des débris spatiaux, a obtenu jusqu'à 80 millions de dollars de financement du ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) pour une importante mission de lutte contre les déchets spatiaux. Le financement permettra à Astroscale de développer une mission de démonstration d'inspection en orbite visant à imager et à diagnostiquer un satellite défunt dans l'espace.

La sélection d'Astroscale pour ce projet a été effectuée dans le cadre du programme de recherche sur l'innovation pour les petites et les entreprises du MEXT, le projet devant se poursuivre jusqu'en mars 2028. La valeur totale du projet est estimée à environ 12 milliards de yens (environ 80 millions de dollars américains).

Le financement aidera non seulement Astroscale à faire progresser la technologie requise pour les travaux orbitaux complexes, mais il améliorera également ses capacités d'inspection et de caractérisation de divers engins spatiaux actifs et de gros débris dans l'espace. Astroscale, dont le siège est au Japon et qui possède des filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Israël, se concentre sur le développement de solutions innovantes pour résoudre le problème croissant des débris spatiaux.

Les débris spatiaux sont devenus un problème urgent ces dernières années, avec des milliers de satellites, d’étages de fusée et d’autres débris disparus en orbite autour de la Terre. Ces déchets spatiaux présentent des risques importants pour les satellites opérationnels et les missions spatiales habitées. La mission d'Astroscale s'aligne sur les efforts mondiaux visant à résoudre ce problème et à garantir un environnement spatial durable et sécurisé pour l'exploration spatiale future.

L'expertise d'Astroscale en matière d'élimination des débris spatiaux et sa collaboration avec le ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie leur permettront de jouer un rôle essentiel dans l'atténuation des risques posés par les déchets spatiaux. Ce financement marque une avancée significative dans leurs efforts visant à rendre l’espace plus sûr et plus propre pour tous.

