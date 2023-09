Le vaisseau spatial d'élimination des débris d'Astroscale est prêt à être lancé, mais retardé en raison d'un récent échec du laboratoire de fusée

Le vaisseau spatial Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J) d'Astroscale, conçu pour inspecter et retirer un étage supérieur laissé en orbite terrestre basse, est terminé et prêt pour sa mission. ADRAS-J rencontrera et inspectera l'étage supérieur d'une fusée H-2A lancée en 2009. Le vaisseau spatial, pesant 150 kilogrammes, utilisera des caméras pour mieux caractériser les débris en vue d'une future mission de retrait.

Gene Fujii, ingénieur en chef d'Astroscale, a souligné l'importance de cette mission, déclarant qu'il s'agit de la première tentative au monde d'approcher et de caractériser en toute sécurité un gros débris existant par le biais d'opérations de rendez-vous et de proximité (RPO). ADRAS-J démontrera les aspects clés des technologies RPO, notamment le lancement sur l'orbite appropriée, la navigation absolue et relative et le vol autour de l'objet client.

Mike Lindsay, directeur de la technologie chez Astroscale, a souligné l'importance de comprendre le comportement des débris dans l'espace pour mieux gérer et assainir l'environnement. ADRAS-J fournira des données précieuses sur les débris et aidera à déterminer si les instruments et les données nécessaires sont disponibles pour les futures missions d'élimination des débris.

L'ADRAS-J d'Astroscale est la première phase du programme de démonstration d'élimination commerciale des débris (CRD2) lancé par l'agence spatiale japonaise JAXA. La deuxième phase, qui implique l'enlèvement proprement dit des débris, n'a pas encore été conclue.

Cependant, les projets d'Astroscale pour un lancement d'ADRAS-J en novembre sont actuellement suspendus en raison d'un récent échec de lancement de Rocket Lab, le fournisseur de lancement de la mission. Rocket Lab enquête sur l'échec et n'a pas encore annoncé de nouvelle date de lancement. Les responsables d'Astroscale restent cependant confiants et flexibles, déclarant qu'ils seront prêts à poursuivre la mission chaque fois que Rocket Lab sera prêt à reprendre son vol.

Sources : Astroscale, SpaceNews