Astroscale reçoit 80 millions de dollars pour lutter contre les déchets spatiaux

By

Astroscale, une société spatiale basée au Japon, a reçu jusqu'à 80 millions de dollars du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) pour poursuivre ses efforts visant à résoudre le problème des débris spatiaux. Le financement soutiendra le développement d'une mission de démonstration d'inspection en orbite, qui vise à imager et à diagnostiquer un gros satellite disparu dans l'espace. Le projet, sélectionné dans le cadre du programme de recherche sur l'innovation dans les petites et entreprises du MEXT, devrait se dérouler jusqu'en mars 2028.

Astroscale, avec des filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Israël, se consacre à trouver des solutions au problème croissant des déchets spatiaux. L'entreprise a déjà mené des essais de sa technologie en orbite. En 2021, elle a lancé la mission de démonstration ELSA-d, qui a réussi à capturer un morceau de débris orbital simulé à l’aide d’un système magnétique. D'autres essais sont prévus et Astroscale vise 2025 pour le premier test en orbite de son vaisseau spatial de service ELSA-M. Ce vaisseau spatial est conçu pour récupérer et éliminer les satellites en fin de vie, à l'aide soit d'un système magnétique, soit d'un bras robotique.

Outre la mission ELSA-M, Astroscale travaille également sur un projet appelé ADRAS-J, qui vise à éliminer activement les débris de l'espace. Cette mission consiste à rencontrer un corps de fusée d'étage supérieur japonais en orbite, à mener des opérations de proximité et à évaluer son état. Le projet MEXT récemment financé fera progresser la technologie requise pour ces tâches orbitales complexes, tout en se concentrant également sur les capacités d'inspection et de caractérisation des engins spatiaux actifs et des gros débris.

Le travail d'Astroscale est essentiel pour atténuer les risques posés par les débris spatiaux, qui peuvent endommager les satellites opérationnels et constituer une menace pour les futures missions spatiales. Avec le soutien du gouvernement japonais, Astroscale est en mesure de réaliser des progrès significatifs dans sa mission de nettoyage de l’espace.

Sources : Astroscale annonce un financement du ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie ; Astroscale dévoile ADRAS-J, une mission conçue pour aider à créer une technologie d'élimination des débris