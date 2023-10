Une nouvelle recherche révèle des structures uniques des mondes de lave

By

Une étude récente sur les mondes de lave, des exoplanètes avec des océans de magma, a mis en lumière leurs structures uniques et leur potentiel à retenir les éléments vitaux. Ces exoplanètes massives, caractérisées par un ciel étincelant et des mers volcaniques agitées, ne ressemblent à rien de ce qui existe dans notre système solaire.

Près de 50 % de toutes les exoplanètes rocheuses découvertes jusqu’à présent maintiennent du magma à leur surface. Cela est probablement dû à leur proximité avec leurs étoiles hôtes, qui les amène à orbiter en moins de 10 jours. Les conditions extrêmes auxquelles ces planètes sont confrontées, telles que des conditions climatiques difficiles et des températures de surface extrêmes, les rendent inhospitalières à la vie telle que nous la connaissons.

Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont montré que ces océans en fusion ont un impact significatif sur les propriétés et les trajectoires évolutives des Super-Terres rocheuses chaudes. La nature compressible de la lave fait que les planètes riches en lave sans atmosphère sont légèrement plus denses que les planètes solides de même taille. De plus, la présence d’océans magmatiques affecte la structure des manteaux entourant le noyau d’une planète.

Les mondes de lave sont encore sous-étudiés, ce qui rend difficile la compréhension de leur fonctionnement fondamental. Cependant, ils fournissent des informations précieuses sur l’évolution des planètes telluriques. L'auteur principal de l'étude, Kiersten Boley, décrit les mondes de lave comme « des choses très étranges et très intéressantes » et souligne l'importance de comprendre les éléments essentiels qui rendent les exoplanètes uniques.

55 Cancri e, une exoplanète située à 41 années-lumière, est l'un des mondes de lave les plus connus. Bien qu’il existe des objets volcaniques actifs dans notre système solaire, il n’existe pas de véritables planètes de lave que les scientifiques puissent étudier de près. L'étude de la composition et de l'évolution des océans de magma peut fournir des indices sur l'histoire ardente de la Terre.

À l’aide du logiciel de modélisation intérieure d’exoplanètes Exoplex et des données d’études antérieures, les chercheurs ont simulé des scénarios évolutifs d’une planète semblable à la Terre avec différentes températures de surface. Leurs modèles ont révélé que les manteaux des planètes océaniques magmatiques peuvent prendre trois formes : complètement fondu, un océan magmatique à la surface ou une structure en couches avec une couche de roche solide au milieu.

Les résultats montrent que les deuxième et troisième formes sont légèrement plus courantes que les planètes complètement en fusion. La composition des océans magmatiques influence la capacité des exoplanètes sans atmosphère à piéger les éléments volatils nécessaires à la formation des premières atmosphères. Cela a des implications sur l’habitabilité de ces planètes.

Dans l’ensemble, cette nouvelle recherche fournit des informations précieuses sur les structures uniques et l’habitabilité potentielle des mondes de lave. Les futures études devraient se concentrer sur la compréhension des paramètres terrestres, tels que la gravité de surface, pour améliorer davantage nos connaissances sur ces mystérieuses exoplanètes.

