Y a-t-il une planète cachée dans la ceinture de Kuiper ?

Des astrophysiciens japonais ont récemment présenté des preuves suggérant l'existence d'une autre planète semblable à la Terre cachée dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est constituée d'un anneau d'objets glacés situés aux confins de notre système solaire, juste après l'orbite de Neptune.

Patryk Sofia Lykawka de l'Université Kindai et Takashi Ito de l'Observatoire astronomique national du Japon ont observé le comportement de divers objets dans la ceinture de Kuiper, ce qui les a amenés à croire qu'une petite planète pourrait être cachée parmi eux. On estime que cette planète potentielle possède une masse 1.5 à 3 fois supérieure à celle de la Terre. Située à une distance d'environ 500 unités astronomiques (UA) du soleil dans la région des disques dispersés de la ceinture de Kuiper, cette planète hypothétique pourrait être plus proche de nous que la planète neuf proposée résidant dans les régions extérieures du système solaire.

La ceinture de Kuiper contient un ensemble d'astéroïdes, de comètes, de roches spatiales et de fragments de glace s'étendant d'environ 30 UA à 50 UA. Bien qu’il soit difficile d’observer et d’étudier ces objets en raison de leur immense distance par rapport à la Terre, les astrophysiciens explorent continuellement cette région à la recherche de découvertes potentielles.

La recherche publiée dans The Astronomical Journal met en évidence des anomalies dans le comportement de certains objets au sein de la ceinture de Kuiper. Ces anomalies suggèrent la présence d'une planète invisible exerçant une influence gravitationnelle sur les objets environnants. Bien que l’existence de cette planète cachée reste à confirmer, les preuves recueillies suggèrent la possibilité qu’une autre planète semblable à la Terre existe dans notre système solaire.

Des recherches et des observations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l'existence de cette planète et fournir des données plus précises sur ses propriétés et caractéristiques. La découverte d’une autre planète semblable à la Terre dans la ceinture de Kuiper aurait des implications significatives pour notre compréhension de la formation planétaire et du potentiel de vie extraterrestre.

