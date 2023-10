Pulsar détecté émettant la plus grande rafale jamais enregistrée

Les scientifiques ont fait une découverte passionnante dans l’espace lointain. Grâce à l'observatoire HESS en Namibie, une équipe mondiale de chercheurs a détecté la plus grande explosion jamais enregistrée par un pulsar. Les pulsars sont des corps célestes qui émettent des radiations périodiques depuis leurs pôles magnétiques. Les sursauts observés à partir du pulsar connu sous le nom de Vela, situé à près de 1,000 200 années-lumière de la Terre, étaient XNUMX fois plus énergétiques que n'importe quel faisceau de pulsar précédemment documenté.

Il a été observé que les émissions de Vela avaient des énergies pouvant atteindre 20 téraélectronvolts, soit environ 10 XNUMX milliards de fois plus énergétiques que la lumière visible. Cette découverte remet en question notre compréhension actuelle des pulsars et de leur fonctionnement. Cela nécessite de repenser l’idée traditionnelle selon laquelle les particules sont accélérées le long des lignes de champ magnétique à l’intérieur ou légèrement à l’extérieur de la magnétosphère du pulsar.

Un pulsar est un type d’étoile à neutrons qui se forme lorsqu’une étoile implose mais ne devient pas un trou noir. Les pulsars sont incroyablement denses et possèdent des magnétosphères très actives. Les électrons accélèrent dans la magnétosphère et sont éjectés sous forme de faisceaux depuis les pôles de l'étoile. Pendant que le pulsar tourne, ces faisceaux parcourent l’univers, apparaissant sous forme d’éclairs à intervalles réguliers, semblables à un phare.

La densité des pulsars est étonnante, une cuillère à café de leur matière ayant une masse de plus de cinq milliards de tonnes. Pour mettre les choses en perspective, cela représente environ 900 fois la masse de la Grande Pyramide de Gizeh. Cette nouvelle découverte ajoute à notre compréhension de ces phénomènes cosmiques fascinants.

Dans une étude distincte, les scientifiques ont récemment découvert le comportement d'un autre pulsar nommé J1023. Ce pulsar bascule entre deux modes, émettant de la lumière visible à haute fréquence, de la lumière ultraviolette et des rayons X dans un mode, et atténuant tout en émettant des ondes radio à basse fréquence dans un autre. Les chercheurs ont découvert que pendant le mode basse fréquence, la matière tombe vers la surface du pulsar et est ensuite repoussée à travers son jet. Ce processus réchauffe la matière environnante, déclenchant le mode fréquence plus élevée.

Ces nouvelles découvertes contribuent à notre connaissance des pulsars et approfondissent notre appréciation des merveilles de l’univers.

