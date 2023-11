Explorer la complexité de Be Stars : au-delà des systèmes binaires

Une récente percée réalisée par des chercheurs de l'Université de Leeds a brisé les croyances de longue date des astronomes sur les étoiles Be, apportant un nouvel éclairage sur ces objets célestes énigmatiques. Les étoiles Be, connues pour leurs raies d'émission et leurs types spectraux B, captivent les scientifiques depuis plus d'un siècle depuis leur découverte par l'astronome italien Angelo Secchi en 1866.

Traditionnellement, les astronomes croyaient que les étoiles Be existaient principalement dans des systèmes binaires, dansant par paires à travers l’univers. Cependant, l'analyse des données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a fourni des preuves irréfutables qui remettent en question cette idée dominante. Il semble que les étoiles Be ne soient pas simplement des couples mais plutôt des triples, avec trois corps célestes interagissant de manière complexe les uns avec les autres.

En observant le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne sur des périodes plus ou moins longues, les chercheurs ont détecté des signes révélateurs de camaraderie. Si une étoile se déplace le long d’une trajectoire rectiligne, cela indique la présence d’une seule étoile. Cependant, la présence de plusieurs étoiles entraîne une oscillation détectable, voire un motif en spirale. Étonnamment, l’étude a révélé que les étoiles Be affichaient initialement un taux de compagnons inférieur à celui de leurs homologues B, contredisant les attentes.

Une enquête plus approfondie a révélé que la troisième étoile entre fréquemment en scène, influençant la trajectoire du compagnon et facilitant le transfert de matière nécessaire à la formation du disque gazeux distinctif enveloppant les étoiles Be, un spectacle céleste rappelant les anneaux de Saturne. Ces compagnons, autrefois visibles pour nous, sont rendus invisibles grâce à l'étoile « vampire » Be qui draine progressivement leur masse jusqu'à ce qu'ils deviennent trop diminués pour être observés.

Les implications de cette découverte révolutionnaire s’étendent au-delà du domaine des étoiles Be. Des trous noirs aux étoiles à neutrons en passant par les sources d’ondes gravitationnelles, notre compréhension de ces phénomènes cosmiques risque d’être profondément impactée. Avec l’essor de la recherche sur les ondes gravitationnelles, ces nouvelles connaissances offrent des informations précieuses sur les étoiles qui donnent naissance à ces intrigantes perturbations gravitationnelles.

Comme le souligne le professeur René Oudmaijer de l'École de physique et d'astronomie de l'Université : « La binarité est essentielle dans l'évolution stellaire, mais nous dépassons désormais ce paradigme. Les triples sont devenus les nouveaux binaires. Cette révolution dans notre compréhension de la compagnie céleste ouvre les portes d’un univers plus complexe et captivant qui n’attend que d’être dévoilé.

