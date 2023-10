Un aperçu de l'univers : Photographe d'astronomie de l'année 2023

By

Le concours Astronomy Photographer of the Year, organisé par les Royal Museums Greenwich, offre un regard époustouflant sur les merveilles de l'univers. Le concours présente des images extraordinaires capturées par des photographes du monde entier. Nous mettons ici en lumière quelques photographies remarquables gagnantes du concours de cette année.

Le grand gagnant, "Andromeda, Unexpected", capturé par Marcel Drechsler, Xavier Strottner et Yann Sainty, révèle la galaxie spirale Andromède, notre plus proche grande voisine galactique. Ce qui rend cette image extraordinaire est la présence d’un grand arc de plasma, une « nébuleuse en émission » jamais vue auparavant, dans le coin inférieur gauche. Composé de gaz ionisé émettant de la lumière, cet arc pourrait être l’objet de ce type le plus proche de nous dans l’univers.

La photographie gagnante d'Angel An dans la catégorie paysages célestes, intitulée « Grand feu d'artifice cosmique », montre des sprites ou des éclairs rouges, un phénomène météorologique rare qui décharge une charge électrique dans la haute atmosphère. Les sprites, qui ne durent qu'une milliseconde, sont incroyablement difficiles à observer et à photographier.

L'image de Marcel Drechsler, « Nouvelle classe de nébuleuses galactiques autour de l'étoile YY Hya », capture une nébuleuse galactique jusqu'alors inconnue entourant le système stellaire binaire YY Hya. Les nébuleuses sont d’énormes nuages ​​de gaz et de poussière interstellaires qui émettent des reflets colorés. Cette image offre non seulement un aperçu éblouissant de l’espace, mais contribue également à l’étude de l’évolution du système stellaire binaire.

La photographie d'Eduardo Schaberger Poupeau, « Une question solaire », représente la surface du Soleil avec une curieuse structure en forme de point d'interrogation créée par les filaments solaires. Les filaments sont de longs fils de matière gazeuse façonnés et ancrés par des champs magnétiques.

« Mars-Set » d'Ethan Chappel capture l'occultation lunaire de Mars, un événement céleste rare où Mars disparaît derrière la Lune. Cette image époustouflante montre Mars effleurant le bord sud de la Lune, quelques instants avant de disparaître de la vue.

Enfin, « BrushStroke » de Monika Deviat met en scène les aurores boréales, ou aurores boréales, scintillent dans le ciel finlandais. Cette image offre une perspective unique de ce phénomène atmosphérique, avec l'aurore verte ressemblant au coup de pinceau d'un peintre sur une toile d'un noir profond.

Ces images ne sont qu’un aperçu des visuels incroyables du concours Photographe d’astronomie de l’année 2023. L'exposition du National Maritime Museum présente des photographies captivantes dans 11 catégories différentes, permettant aux spectateurs de s'émerveiller devant les galaxies scintillantes et les aurores impressionnantes.

Sources:

– Musées royaux de Greenwich